Не хотіла виїжджати з будинку — в Німеччині за вбивство судять біженку з України

Хід судової справи. Фото: Bild

В німецькому Мюнхені розпочався суд над біженкою з України, яка вбила ножем громадянина Німеччини — власника будинку, в якому вона жила. Повідомляється, що жінка не хотіла виїжджати з будинку.

Про це повідомляє Bild.

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Видання пише, що вбитим виявився 54-річний працівник ІТ-сфери Юрген з міста Дахау, яке лежить за 20 кілометрів від Мюнхена. Чоловік прихистив у себе вдома свою знайому українку Олену, яка втекла з країни через російське вторгнення.

У матеріалі зазначається, що українка та німець познайомилися за допомогою сайту онлайн-знайомств 15 років тому. У них навіть виникли стосунки, проте з 2013 року, як йдеться у звинуваченні, Юрген вирішив "взяти паузу" у стосунках, однак спілкування між парою тривало.

З початком вторгнення Росії, спочатку Олена переїхала до сестри у Шварцвальд, однак згодом раптово з валізами з'явилася у Дахау, на порозі будинку Юргена. Той прийняв її на деякий час, однак українка жила у німця понад рік, нібито примусивши Юргена прописати її в себе.

У слідчих матеріалах вказано, що поведінка Олени була агресивною, і вона не реагувала на вмовляння Юргена виїхати. Через це німець разом із дітьми спав разом на дивані.

Торік у лютому, під час чергової сварки на очах у родини Юргена, біженка схопила кухонного ножа, та кілька разів вдарила його в шию, через що чоловік помер.

Нагадаємо, що раніше американський історик Тімоті Снайдер заявив, що українські біженці можуть стати моральною перемогою Росії. На його думку, вона досягає цього, зокрема і спробами розпорошити українців по всьому світу.

Водночас українських біженців, які перебувають у Чехії, із січня 2024 року почали штрафувати. Покарання стосується тих осіб, які мають транспорт з українською реєстрацією і не стали на спеціальний облік.