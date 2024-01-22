Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Не хотіла виїжджати з будинку — в Німеччині за вбивство судять біженку з України arrow

Не хотіла виїжджати з будинку — в Німеччині за вбивство судять біженку з України

22 січня 2024 16:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Не хотіла виїжджати з будинку — в Німеччині за вбивство судять біженку з України
Хід судової справи. Фото: Bild
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В німецькому Мюнхені розпочався суд над біженкою з України, яка вбила ножем громадянина Німеччини — власника будинку, в якому вона жила. Повідомляється, що жінка не хотіла виїжджати з будинку. 

Про це повідомляє Bild.

Читайте також:

Українська біженка вбила німця

Видання пише, що вбитим виявився 54-річний працівник ІТ-сфери Юрген з міста Дахау, яке лежить за 20 кілометрів від Мюнхена.  Чоловік прихистив у себе вдома свою знайому українку Олену, яка втекла з країни через російське вторгнення.

У матеріалі зазначається, що українка та німець познайомилися за допомогою сайту онлайн-знайомств 15 років тому. У них навіть виникли стосунки, проте з 2013 року, як йдеться у звинуваченні, Юрген вирішив "взяти паузу" у стосунках, однак спілкування між парою тривало.

З початком вторгнення Росії, спочатку Олена переїхала до сестри у Шварцвальд, однак згодом раптово з валізами з'явилася у Дахау, на порозі будинку Юргена.  Той прийняв її на деякий час, однак українка жила у німця понад рік, нібито примусивши Юргена прописати її в себе.

У слідчих матеріалах вказано, що поведінка Олени була агресивною, і вона не реагувала на вмовляння Юргена виїхати. Через це німець разом із дітьми спав разом на дивані.

Торік у лютому, під час чергової сварки на очах у родини Юргена, біженка схопила кухонного ножа, та кілька разів вдарила його в шию, через що чоловік помер.

Нагадаємо, що раніше американський історик Тімоті Снайдер заявив, що українські біженці можуть стати моральною перемогою Росії. На його думку, вона досягає цього, зокрема і спробами розпорошити українців по всьому світу.

Водночас українських біженців, які перебувають у Чехії, із січня 2024 року почали штрафувати. Покарання стосується тих осіб, які мають транспорт з українською реєстрацією і не стали на спеціальний облік.

Німеччина
суд
українці
вбивство
біженці
Кримінал

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі