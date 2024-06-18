Группу нарушителей на границе с Венгрией останавливали с оружием

Не дошли до границы 150 метров — на берегу Тисы поймали пятерых путешественников
Пятерых мужчин, которые собирались пересечь Тису на резиновой лодке, задержали пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда. Чтобы остановить нарушителей, пограничники были вынуждены произвести упреждающие выстрелы.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник, 18 июня.
Подробности задержания лодочников, следовавших в Венгрию
Пятерых мужчин с резиновой лодкой пограничники задержали в 150 метрах от границы. Повредив заградительный забор, путешественники быстро двигались в сторону реки Тиса, по которой проходит граница с Венгрией.
"Чтобы остановить злоумышленников, которые попытались проигнорировать законные требования пограничников, наряд совершил несколько предупредительных выстрелов", — говорится в сообщении.
Задержанными оказались трое жителей Винницкой области, один житель Харьковской области и один житель Волыни. Организаторам путешествия мужчины должны были заплатить от 7 до 10 тысяч долларов. Оперативники пограничного отряда уже устанавливают круг лиц, причастных к попытке переправки нелегалов через границу.
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Нарушители границы. Фото: ГНСУ
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Транспортное средство нарушителей границы. Фото: ГНСУ
Что грозит задержанным на границе
В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушениях по статьям "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы". Дела направлены в суд.
А повреждение заградительного забора тянет уже на уголовную ответственность по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", этим будет заниматься Нацполиция.
Напомним, на берегу реки Тиса пограничники обнаружили еще одного мужчину без признаков жизни. Это уже 35-й случай с начала полномасштабного вторжения России.
Ранее мы сообщали, что военные комиссары передали в Национальную полицию Украины информацию о 94,5 тысячи граждан, уклоняющихся от явки в ТЦК.
Также в Госпогранслужбе Украины опровергли информацию о минировании берегов реки Тиса.
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