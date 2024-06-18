Группу нарушителей на границе с Венгрией останавливали с оружием

Группа задержанных нарушителей границы. Фото: пресс-служба ГНСУ

Пятерых мужчин, которые собирались пересечь Тису на резиновой лодке, задержали пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда. Чтобы остановить нарушителей, пограничники были вынуждены произвести упреждающие выстрелы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник, 18 июня.

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Пятерых мужчин с резиновой лодкой пограничники задержали в 150 метрах от границы. Повредив заградительный забор, путешественники быстро двигались в сторону реки Тиса, по которой проходит граница с Венгрией.

"Чтобы остановить злоумышленников, которые попытались проигнорировать законные требования пограничников, наряд совершил несколько предупредительных выстрелов", — говорится в сообщении.

Задержанными оказались трое жителей Винницкой области, один житель Харьковской области и один житель Волыни. Организаторам путешествия мужчины должны были заплатить от 7 до 10 тысяч долларов. Оперативники пограничного отряда уже устанавливают круг лиц, причастных к попытке переправки нелегалов через границу.

Нарушители границы. Фото: ГНСУ

Транспортное средство нарушителей границы. Фото: ГНСУ 1/2 ​ 2

Что грозит задержанным на границе

В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушениях по статьям "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы". Дела направлены в суд.

А повреждение заградительного забора тянет уже на уголовную ответственность по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", этим будет заниматься Нацполиция.

Транспортное средство нарушителей границы. Фото: ГНСУ

Напомним, на берегу реки Тиса пограничники обнаружили еще одного мужчину без признаков жизни. Это уже 35-й случай с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее мы сообщали, что военные комиссары передали в Национальную полицию Украины информацию о 94,5 тысячи граждан, уклоняющихся от явки в ТЦК.

Также в Госпогранслужбе Украины опровергли информацию о минировании берегов реки Тиса.