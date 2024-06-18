Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Не дошли до границы 150 метров — на берегу Тисы поймали пятерых путешественников arrow

Не дошли до границы 150 метров — на берегу Тисы поймали пятерых путешественников

18 июня 2024 13:38
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Группу нарушителей на границе с Венгрией останавливали с оружием
Группа задержанных нарушителей границы. Фото: пресс-служба ГНСУ
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Пятерых мужчин, которые собирались пересечь Тису на резиновой лодке, задержали пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда. Чтобы остановить нарушителей, пограничники были вынуждены произвести упреждающие выстрелы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник, 18 июня.

Читайте также:

Подробности задержания лодочников, следовавших в Венгрию

Пятерых мужчин с резиновой лодкой пограничники задержали в 150 метрах от границы. Повредив заградительный забор, путешественники быстро двигались в сторону реки Тиса, по которой проходит граница с Венгрией.

"Чтобы остановить злоумышленников, которые попытались проигнорировать законные требования пограничников, наряд совершил несколько предупредительных выстрелов", — говорится в сообщении. 

Задержанными оказались трое жителей Винницкой области, один житель Харьковской области и один житель Волыни. Организаторам путешествия мужчины должны были заплатить от 7 до 10 тысяч долларов. Оперативники пограничного отряда уже устанавливают круг лиц, причастных к попытке переправки нелегалов через границу.

  • Не дошли до границы 150 метров — на берегу Тисы поймали пятерых путешественников - фото 1
    Нарушители границы. Фото: ГНСУ
  • Не дошли до границы 150 метров — на берегу Тисы поймали пятерых путешественников - фото 2
    Транспортное средство нарушителей границы. Фото: ГНСУ
1/22

Что грозит задержанным на границе

В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушениях по статьям "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы". Дела направлены в суд.

А повреждение заградительного забора тянет уже на уголовную ответственность по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", этим будет заниматься Нацполиция.

Не дошли до границы 150 метров — на берегу Тисы поймали пятерых путешественников - фото 3
Транспортное средство нарушителей границы. Фото: ГНСУ

Напомним, на берегу реки Тиса пограничники обнаружили еще одного мужчину без признаков жизни. Это уже 35-й случай с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее мы сообщали, что военные комиссары передали в Национальную полицию Украины информацию о 94,5 тысячи граждан, уклоняющихся от явки в ТЦК.

Также в Госпогранслужбе Украины опровергли информацию о минировании берегов реки Тиса.

граница
уклонисты
Венгрия
река Тиса
пограничники
ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор