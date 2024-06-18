Групу порушників на кордоні з Угорщиною зупиняли зі зброєю — подробиці

Група затриманих порушників кордону. Фото: пресслужба ДПСУ

П’ятьох чоловіків, які збиралися перетнути Тису на гумовому човні, затримали прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону. Щоб зупинити порушників, прикордонники були вимушені здійснити попереджувальні постріли.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у вівторок, 18 червня.

Читайте також:

Подробиці затримання човнярів, що прямували в Угорщину

П'ятьох чоловіків з гумовим човном прикордонники затримали в 150 метрах від кордону. Пошкодивши загороджувальний паркан, мандрівники швидко рухалися у бік річки Тиса, якою пролягає кордон з Угорщиною.

"Щоб зупинити зловмисників, які спробували проігнорувати законні вимоги прикордонників, наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів", — йдеться в повідомленні.

Затриманими виявилися троє жителів Вінниччини, один житель Харківщини та один житель Волині. Організаторам подорожі чоловіки мали заплатити від 7 до 10 тисяч доларів. Оперативники прикордонного загону вже встановлюють коло осіб, причетних до спроби переправлення нелегалів через кордон.

Порушники кордону. Фото: ДПСУ

Транспортний засіб порушників кордону. Фото: ДПСУ 1 / 2

Що загрожує затриманим на кордоні

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення за статтями "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону". Справи скеровано до суду.

А пошкодження загороджувального паркану тягне вже на кримінальну відповідальність за статтею "Умисне знищення або пошкодження майна", цим займатиметься Нацполіція.

Транспортний засіб порушників кордону. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, на березі річки Тиса прикордонники виявили ще одного чоловіка без ознак життя. Це вже 35-й такий випадок від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше ми повідомляли, що військові комісари передали до Національної поліції України інформацію про 94,5 тисячі громадян, які ухиляються від явки до ТЦК.

Також у Держприкордонслужбі України спростували інформацію про мінування берегів річки Тиса.