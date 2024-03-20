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Даже не считали голоса — эксперт математически доказал фальсификацию "выборов" на ВОТ Украины

20 марта 2024 11:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Даже не считали голоса — эксперт математически доказал фальсификацию "выборов" на ВОТ Украины
Выборы в РФ. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Наблюдатель на выборах Иван Шукшин, проанализировав процесс "выборов" на временно оккупированных территориях Украины, доказал, что голоса даже никто не считал. По его мнению, это становится понятным, по крайней мере, потому, что результаты всех кандидатов показывают "круглые" значения, а общая сумма голосов не совпадает с количеством бюллетеней.

Об этом пишет издание The Insider.

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По данным Шукшина, кандидат Даванков получил 21 295 бюллетеней из 1 532 020. Показатели равны 1,38999%, в то время как значение избирательного комитета составляют 1,39%.

То же касается Слуцкого и Харитонова, у которых показатели — 2,129998% (2,13%) и 1,9100% (1,91%) соответственно. По словам наблюдателя, полученные значения равны с точностью до 0,0001%, что соответствует 1,5 голосам.

Специалист отмечает, что ошибочность так называемого голосования состоит в том, что 0,01% голосов соответствуют 153 голосам избирателей. В то время как при округлении, например значение 1,39% (Даванков) получится действительный процент в том случае, если он попал в интервал от 1,385% до 1,395%.

Таким образом, тот же Даванков должен был набрать голоса в интервале от 21219 до 21372. Из всего этого интервала он попадет до значения 21295, которое является круглым числом. Вероятность такового составляет 1/153.

Более того, на выходных в РФ объявили общую сумму всех голосов за кандидатов, равную 525 136. Однако эта цифра не сходится с действительным числом бюллетеней — 1 532 020. Несмотря на то, что ее исправили, голоса и проценты решили оставить как есть.

Напомним, в России прошли продолжавшиеся с 15 по 17 марта трехдневные выборы президента и закончились победой Владимира Путина. Параллельно стало известно, что Верховная Рада инициирует резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о непризнании результатов голосования.

Уже 19 марта в парламенте было зарегистрировано соответствующее постановление.

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