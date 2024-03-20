Навіть не рахували голоси — експерт математично довів фальсифікацію "виборів" на ТОТ України

Вибори в РФ. Фото: росЗМІ

Спостерігач на виборах Іван Шукшин, проаналізувавши процес "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, довів, що голоси навіть ніхто не рахував. На його думку, це стає зрозумілим принаймні тому, що результати усіх кандидатів показують "круглі" значення, а загальна сума голосів не збігається з кількістю бюлетенів.

Про це пише видання The Insider.

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За даними Шукшина, кандидат Даванков отримав 21 295 бюлетенів з 1 532 020. Показники дорівнюють 1,38999%, в той час як значення виборчого комітету становлять 1,39%.

Теж саме стосується Слуцького та Харитонова, у яких показники — 2,129998% (2,13%) та 1,9100% (1,91%) відповідно. Тож, за словами спостерігача, отримані значення дорівнюють з точністю до 0,0001%, що відповідає 1,5 голосам.

Фахівець наголошує, що хибність так званого голосування полягає у тому, що 0,01% голосів відповідають 153 голосам виборців. У той час як при округленні, до прикладу значення 1,39% (Даванков), вийде дійсний відсоток у тому випадку, якщо він потрапив до інтервалу від 1,385% до 1,395%.

Таким чином, той же Даванков повинен був набрати голоси в інтервалі від 21 219 до 21 372. З усього цього інтервалу він потрапить до значення 21 295, яке є круглим числом. Імовірність такого становить 1/153.

Ба більше, на вихідних в РФ оголосили загальну суму усіх голосів за кандидатів, що дорівнювала 525 136. Однак, ця цифра не сходиться з дійсним числом бюлетенів — 1 532 020. попри те, що її виправили, голоси та відсотки вирішили залишити як є.

Нагадаємо, у Росії пройшли триденні вибори президента, які тривали з 15 по 17 березня, й закінчились перемогою Володимира Путіна. Паралельно з цим стало відомо, що Верховна Рада ініціює резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про невизнання результатів голосування.

Вже 19 березня у парламенті зареєстрували відповідну постанову.