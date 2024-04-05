НАТО годами недофинансировало свою оборону, — CNN

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron

НАТО годами недофинансировало оборонную сферу, в то время как Россия увеличивала производство оружия и боеприпасов. Военная помощь Украине еще больше показала пробел в оборонном бюджете.

Об этом говорится в материале CNN.

Читайте также:

С какими вызовами встретилось НАТО

Издание отмечает, что 75 лет существования НАТО можно описать тремя действиями, каждое из которых определяется экзистенциальными угрозами безопасности Запада:

первое действие — Холодная война и советская угроза;

второе действие — 1990-2000 годы, когда НАТО впервые развернуло войска в Боснии и Косово, а затем в Афганистане и Ираке;

третье действие — первое вторжение России в Украину 2014 года и возвращение вооруженных угроз самопровозглашенного халифата ИГИЛ прямо к границам Альянса.

Однако журналисты говорят, что может быть еще и четвертое действие с не меньшими рисками. По их словам, это может быть кризис, разворачивающийся в медленном темпе.

"Более десяти лет союзники хронически не тратили на оборону, в то время как противники Запада модернизировали и укрепляли свой собственный военный потенциал. Наиболее очевидный способ понять влияние этого — это полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году", — говорится в материале.

К каким последствиям привело недофинансирование оборонной сферы НАТО

В CNN отмечают, что долговременное недофинансирование оборонной сферы привело к меньшей численности войск и плохому обслуживанию техники.

"При этом в контексте войны в Украине ограничены и быстро сокращаемые запасы боеприпасов, которые Запад мог предоставить Киеву, возможно, нанесли наибольший ущерб", — подчеркивают журналисты.

Они также добавили, что в задачи НАТО не входила защита и помощь Украине от российского вторжения, ведь наше государство не является членом Альянса, а лишь заявило, что хочет стать им после начала войны 2022 года. Однако характер поддержки Украины со стороны союзников по НАТО проявил уязвимость Альянса спустя годы недофинансирования.

Напомним, страны НАТО предоставят Украине новый пакет военной помощи. В него войдут деньги на боеприпасы, ракеты, бронетехника и беспилотники.

Также недавно Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что после окончания войны Украина сразу станет членом Альянса, чтобы уберечь ее от новых нападений РФ.