НАТО роками недофінансовувало свою оборону, — CNN

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron

НАТО роками недофінансовувало оборонну сферу в той час, як Росія збільшувала виробництво зброї та боєприпасів. Військова допомога Україні ще більше показала прогалину в оборонному бюджеті.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

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Видання зазначає, що 75 років існування НАТО можна описати трьома діями, кожна з яких визначається екзистенційними загрозами безпеці Заходу:

перша дія — Холодна війна і радянська загроза;

друга дія — 1990-2000 роки, коли НАТО вперше розгорнуло війська в Боснії та Косово, а потім в Афганістані та Іраку;

третя дія — перше вторгнення Росії в Україні 2014 року та повернення збройних загроз самопроголошеного халіфату ІДІЛ прямо до кордонів Альянсу.

Однак журналісти кажуть, що може бути ще й четверта дія з не меншими ризиками. За їхніми словами, це може бути криза, яка розгортається у повільному темпі.

"Понад десять років союзники хронічно не витрачали на оборону, тоді як супротивники Заходу модернізували та зміцнювали свій власний військовий потенціал. Найбільш очевидний спосіб зрозуміти вплив цього — це повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році", — йдеться у матеріалі.

До яких наслідків призвело недофінансування оборонної сфери НАТО

У CNN наголошують, що довготривале недофінансування оборонної сфери призвело до меншої чисельності військ та поганого обслуговування техніки.

"При цьому в контексті війни в Україні обмежені та швидко скорочувані запаси боєприпасів, які Захід міг надати Києву, можливо, завдали найбільшої шкоди", — підкреслюють журналісти.

Вони також додали, що до завдань НАТО не входив захист та допомога Україні від російського вторгнення, адже наша держава не є членом Альянсу, а лише заявила, що хоче ним стати після початку війни 2022 року. Однак характер підтримки України з боку союзників по НАТО виявив вразливість Альянсу через роки недофінансування.

Нагадаємо, країни НАТО нададуть України новий пакет військової допомоги. В нього увійдуть гроші на боєприпаси, ракети, бронетехніка та безпілотники.

Також нещодавно Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що після закінчення війни Україна одразу стане членом Альянсу, аби вберегти її від нових нападів РФ.