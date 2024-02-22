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НАТО поддержит украинскую разработку по дистанционному обнаружению мин и снарядов

22 февраля 2024 05:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
НАТО поддержит украинскую разработку по дистанционному обнаружению мин и снарядов
Табличка с предупреждением о минах. Фото: Генштаб ВСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный заявил, что НАТО поддержит проект MinesEye по созданию систем дистанционного обнаружения мин и снарядов. Идея проекта принадлежит украинским разработчикам благотворительного фонда "Фонд Поступ", к нему присоединятся ученые и операторы противоминной деятельности, в частности специалисты ГСЧС.

Об этом сообщает Минэкономики в среду, 21 февраля.

Разработка системы дистанционного обнаружения взрывоопасных предметов

Система должна выявлять скрытые взрывоопасные предметы. В ходе испытаний разработчики провели более 100 аэромагнитных исследований, в ходе дальнейшего тестирования и работы планируют усовершенствовать технологию, расширить ее возможности и повысить эффективность.

Заместитель министра Безкаравайный подчеркнул, что разработка и внедрение инноваций в сфере противоминной деятельности является ключевым фактором для ускорения очищения территории Украины от мин.

"В прошлом году Министерство экономики совместно с Минобороны и ГСЧС организовало тестирование новых технологий в реальных условиях, а совместно с Киевской школой экономики запустило акселерационную программу для проектов в сфере разминирования", — отметил замминистра.

Пока продолжаются разработки качественных технологий, украинцы проходят качественную подготовку, чтобы успешно выполнять работу. Так, Вооруженные силы Канады обучают украинских саперов.

Также мы сообщали, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, гуманитарное разминирование является важным направлением для восстановления нашего государства. Поэтому правительство 2 февраля приняло постановление, благодаря которому будет создан единый подход к сертификации операторов противоминной деятельности.

Минэкономики
НАТО
технологии
Инновации
исследование
мины
разминирование

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