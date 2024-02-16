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Угорщина вступила до коаліції НАТО з розмінування України

16 лютого 2024 09:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Угорщина вступила до коаліції НАТО з розмінування України
Сапери розміновують територію України. Фото: Вечірній Київ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Угорщина приєдналася до коаліції НАТО, яка займається розмінуванням території України. Таку ініціативу підтримали вже 20 країн-членів альянсу.

Про це повідомив угорський міністр оборони Криштоф Салай-Бобровніцкий у своєму Facebook 15 лютого. 

Коаліція НАТО з розмінування України

У Брюсселі 15 лютого відбулася нарада країн НАТО, під час якої було підписану угоду про створення Коаліції з протимінної діяльності.

"Одне з найнагальніших завдань в Україні, яке впливає на повсякденне життя населення — розмінування. Угорщина в кулуарах засідання міністерського рівня в Брюсселі — підписала Заяву про намір з 20 іншими державами-членами НАТО щодо створення Коаліції з розмінування", — заявив угорський міністр.

Бобровніцкий також наголосив, що Сили оборони Угорщини зроблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою шляхом проведення тренувань з протимінної діяльності. 

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Скриншот допису угорського міністра у Facebook

Нагадаємо, раніше голова ОП Андрій Єрмак заявив, що через військові дії в Україні вже зафіксовано майже 3 600 випадків нанесення шкоди довкіллю. Нині природа України зазнає безпрецедентного знищення і забруднення.

Миколаївську та Херсонську області визначили пріоритетами для розмінування, оскільки на цих територіях вирощується значна кількість плодоовочевої продукції

Також ми писали, що Україна отримала іноземні комплекси для розмінування GCS-200. Водночас нещодавно в нашій державі стартувало виробництво машин для розмінування та підготовки ґрунту. Деякі з машин вже використовуються в роботі.

НАТО
мінування
Угорщина
міни
війна в Україні

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