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Венгрия вступила в коалицию НАТО по разминированию Украины

16 февраля 2024 09:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Венгрия вступила в коалицию НАТО по разминированию Украины
Саперы разминируют территорию Украины. Фото: Вечерний Киев
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Венгрия присоединилась к коалиции НАТО, занимающейся разминированием территории Украины. Такую инициативу поддержали уже 20 стран-членов альянса.

Об этом сообщил венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницкий в своем Facebook 15 февраля.

Коалиция НАТО по разминированию Украины

В Брюсселе 15 февраля состоялось совещание стран НАТО, в ходе которого было подписано соглашение о создании Коалиции по противоминной деятельности.

"Одна из самых неотложных задач в Украине, влияющая на повседневную жизнь населения — разминирование. Венгрия в кулуарах заседания министерского уровня в Брюсселе — подписала Заявление о намерении с 20 другими государствами-членами НАТО по созданию Коалиции по разминированию", — заявил венгерский министр. 

Бобровницкий также отметил, что Силы обороны Венгрии внесут свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой путем проведения тренировок по противоминной деятельности.

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Скриншот сообщения венгерского министра в Facebook

Напомним, ранее глава ОП Андрей Ермак заявил, что из-за военных действий в Украине уже зафиксировано почти 3 600 случаев нанесения ущерба окружающей среде. Сейчас природа Украины испытывает беспрецедентное уничтожение и загрязнение.

Николаевскую и Херсонскую области определили приоритетами для разминирования, поскольку на этих территориях выращивается значительное количество плодоовощной продукции.

Также мы писали, что Украина получила иностранные комплексы для разминирования GCS-200. В то же время, недавно в нашем государстве стартовало производство машин для разминирования и подготовки почвы. Некоторые из машин уже используются в работе.

НАТО
минирование
Венгрия
мины
война в Украине

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