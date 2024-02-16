Венгрия вступила в коалицию НАТО по разминированию Украины

Саперы разминируют территорию Украины. Фото: Вечерний Киев

Венгрия присоединилась к коалиции НАТО, занимающейся разминированием территории Украины. Такую инициативу поддержали уже 20 стран-членов альянса.

Об этом сообщил венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницкий в своем Facebook 15 февраля.

Коалиция НАТО по разминированию Украины

В Брюсселе 15 февраля состоялось совещание стран НАТО, в ходе которого было подписано соглашение о создании Коалиции по противоминной деятельности.

"Одна из самых неотложных задач в Украине, влияющая на повседневную жизнь населения — разминирование. Венгрия в кулуарах заседания министерского уровня в Брюсселе — подписала Заявление о намерении с 20 другими государствами-членами НАТО по созданию Коалиции по разминированию", — заявил венгерский министр.

Бобровницкий также отметил, что Силы обороны Венгрии внесут свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой путем проведения тренировок по противоминной деятельности.

Скриншот сообщения венгерского министра в Facebook

Напомним, ранее глава ОП Андрей Ермак заявил, что из-за военных действий в Украине уже зафиксировано почти 3 600 случаев нанесения ущерба окружающей среде. Сейчас природа Украины испытывает беспрецедентное уничтожение и загрязнение.

Николаевскую и Херсонскую области определили приоритетами для разминирования, поскольку на этих территориях выращивается значительное количество плодоовощной продукции.

Также мы писали, что Украина получила иностранные комплексы для разминирования GCS-200. В то же время, недавно в нашем государстве стартовало производство машин для разминирования и подготовки почвы. Некоторые из машин уже используются в работе.