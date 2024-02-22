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НАТО підтримає українську розробку з дистанційного виявлення мін та снарядів

22 лютого 2024 05:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
НАТО підтримає українську розробку з дистанційного виявлення мін та снарядів
Табличка з попередженням про міни. Фото: Генштаб ЗСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний заявив, що НАТО підтримає проєкт MinesEye зі створення систем дистанційного виявлення мін та снарядів. Ідея проєкту належить українським розробникам благодійного фонду "Фундація Поступ", до нього долучаться науковці та оператори протимінної діяльності, зокрема фахівці ДСНС.

Про це повідомляє Мінекономіки у середу, 21 лютого.

Розробка системи дистанційного виявлення вибухонебезпечних предметів

Система має виявляти приховані вибухонебезпечні предмети. Під час випробувань розробники провели понад 100 аеромагнітних досліджень, в ході подальшого тестування й роботи планують удосконалити технологію, розширити її можливості та збільшити ефективність. 

Заступник міністра Безкаравайний наголосив, що розробка та впровадження інновацій у сфері протимінної діяльності є ключовим чинником для прискорення очищення території України від мін.

"Минулого року Міністерство економіки спільно з Міноборони та ДСНС організувало тестування нових технологій в реальних умовах, а спільно з Київською школою економіки запустило акселераційну програму для проєктів у сфері розмінування", — зазначив заступник міністра.

Поки тривають розробки якісних технологій українці проходять якісну підготовку, аби успішно виконувати роботу. Так, Збройні сили Канади навчають українських саперів.

Також ми повідомляли, що за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, гуманітарне розмінування є важливим напрямком для відновлення нашої держави. Тому Уряд 2 лютого ухвалив постанову, завдяки якій буде створено єдиний підхід до сертифікації операторів протимінної діяльності.

Мінекономіки
НАТО
технології
Інновації
дослідження
міни
розмінування

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