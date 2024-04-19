Народный депутат анонсировал важные кадровые перестановки в Кабмине на следующей неделе

Заседание Кабинета Министров Украины. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

На следующей неделе Верховная Рада примет целый ряд важных кадровых решений. В частности, уйти в отставку могут несколько членов правительства, а также генпрокурор и члены Счетной палаты.

Об этом на своей странице в Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк в пятницу, 19 апреля.

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"Не так громко, как вы того ожидали, но очень скоро вы увидите парад отставок "по собственному желанию"", — написал Железняк.

Нардеп подчеркнул, что рано делать окончательные выводы, но планируются следующие отставки:

изменения по Кабмину: 3-4 министра, среди которых два вице-премьера;

генпрокурор;

члены Счетной палаты;

возможно, еще некоторые позиции.

Железняк добавил, что нужно будет также сделать определенные перемещения на эти открытые вакансии среди имеющихся министров.

"Хотя не факт, что все назначения состоятся именно на следующей неделе", — отметил он.

При этом нардеп еще раз добавил, что окончательного решения по конкретным фамилиям нет, поэтому сценарий могут переиграть. Впрочем, кадровые перестановки будут однозначно.

Ранее мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя начальника Управления государственной охраны Тараса Гребенникова.

Кабинет министров уволил Эмина Джапарова во вторник, 2 апреля. Она занимала должность первого заместителя Министра иностранных дел Украины с 2020 года.