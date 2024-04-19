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Народний депутат анонсував важливі кадрові перестановки у Кабміні на наступному тижні

19 квітня 2024 17:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Народний депутат анонсував важливі кадрові перестановки у Кабміні на наступному тижні
Засідання Кабінету міністрів України. Фото: Telegram Дениса Шмигаля
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На наступному тижні Верховна Рада прийме цілу низку важливих кадрових рішень. Зокрема, піти у відставку можуть кілька членів уряду, а також генпрокурор і члени Рахункової палати. 

Про це на своїй сторінці у Telegram написав народний депутат Ярослав Железняк у п'ятницю, 19 квітня.

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У відставку піде низка міністрів

"Не так гучно, як ви того очікували, але дуже скоро ви побачите парад відставок "за власним бажанням"", — написав Железняк.

Нардеп наголосив, що наразі рано робити остаточні висновки, але плануються наступні відставки:

  • зміни по Кабміну: 3-4 міністра, серед яких два віце-премʼєра; 
  • генпрокурор;
  • члени Рахункової палати;
  • можливо ще деякі позиції. 

Железняк додав, що треба буде також зробити певні переміщення на ці відкриті вакансії серед теж наявних міністрів. 

"Хоча не факт, що всі призначення відбудуться саме на наступному тижні", — зазначив він. 

При цьому нардеп вкотре додав, що остаточного рішення по конкретним прізвищам немає, тож сценарій можуть переграти. Втім, кадрові перестановки, за його словами, будуть однозначно.

Раніше ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника начальника Управління державної охорони Тараса Гребеннікова.

Кабінет міністрів звільнив Еміне Джапарову у вівторок, 2 квітня. Вона обіймала посаду першого заступника Міністра закордонних справ України з 2020 року

Верховна Рада
Україна
прокуратура
кадрові зміни
відставка

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