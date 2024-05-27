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Нардепа от ОПЗЖ вывели из состава комиссии по обустройству фортификаций и закупке дронов

27 мая 2024 11:38
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Виталия Борта от ОПЗЖ вывели из состава комиссии по обустройству фортификаций и закупке дронов
Народный депутат Украины Виталий Борт. Фото: ВРУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Народный депутат Украины Виталий Борт, избранный от экс-политсилы "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), был исключен из Временной следственной комиссии по закупкам беспилотников и сооружению фортификаций. В эту ВСК он вошел недавно.

Соответствующее постановление Верховной рады об "освобождении" нескольких нардепов от обязанностей члена ВСК опубликовал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

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Постановление об увольнении. Фото: Ярослав Железняк

Что известно о Борте

Как известно, нардеп ранее голосовал за "диктаторские законы", поддерживал референдум "за дальнейшую судьбу Донбасса" и ездил во временно оккупированный Крым через Россию после аннексии.

Теперь в этой ВСК он должен был "изучать обстоятельства и готовить вопросы относительно" потребностей и формирования госзаказа дронов для бойцов ВСУ, чтобы они имели возможность дать отпор оккупантам, и обустройство фортификационных сооружений для сдерживания наступления войск РФ.

К слову, ранее журналист программы расследований "Радио Свобода" "Схемы" Георгий Шабаев рассказал, что Борт во время депутатства несколько раз летал в оккупированный Крым из России. А именно — в период с 2014 по 2016 годы.

Кроме того, в 2023 году он находился с командировкой в Венгрии, где встречался с невъездным в Украину соратником пророссийского премьер-министра Виктора Орбана Лоринцом Ночо.

По этому факту в Офисе генпрокурора открыли уголовное производство, однако результаты расследования пока неизвестны.

Отметим, вместо Борта в комиссию войдет глава межфракционного объединения "Умная политика" Дмитрий Разумков.

Напомним, в Верховной Раде есть народные депутаты, владеющие земельными участками площадью как небольшие города. Информацию о состоянии они внесли в декларации.

Ранее заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Днепропетровской области Валентин Серединский задекларировал право пользования авто женой Tesla Model Y 2022 года. Стоимость он указал — 10 тысяч гривен.

беспилотники
госизмена
народные депутаты
война в Украине

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