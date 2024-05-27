Віталія Борта від ОПЗЖ вивели зі складу комісії щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів

Народний депутат України Віталій Борт. Фото: ВРУ

Народного депутата України Віталія Борта, обраного від експолітсили "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ), виключили з Тимчасової слідчої комісії щодо закупівель безпілотників і спорудження фортифікацій. До цієї ТСК він увійшов нещодавно.

Відповідну постанову Верховної ради про "увільнення" кількох нардепів від обов'язків члена ТСК опублікував народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

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Постанова про увільнення. Фото: Ярослав Железняк

Що відомо про Борта

Як відомо, нардеп раніше голосував за "диктаторські закони", підтримував референдум "за подальшу долю Донбасу" та їздив в тимчасово окупований Крим через Росію після анексії.

Тепер у цій ТСК він мав "вивчати обставини та готувати питання щодо" потреб і формування держзамовлення дронів для бійців ЗСУ, аби вони мали змогу дати відсіч окупантам, та облаштування фортифікаційних споруд задля стримання наступу військ РФ.

До слова, раніше журналіст програми розслідувань "Радіо Свобода" "Схеми" Георгій Шабаєв розповів, що Борт за часів депутатства декілька разів літав до окупованого Криму з Росії. А саме — у період з 2014 по 2016 роки.

Крім того, 2023 року він перебував з відрядженням в Угорщині, де зустрічався з нев’їздним в Україну соратником проросійського прем'єр-міністра Віктора Орбана — Лорінцом Ночо.

За цим фактом в Офісі генпрокурора відкрили кримінальне провадження, однак результати розслідування досі невідомі.

Зазначимо, замість Борта до комісії увійде голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков.

Нагадаємо, у Верховній Раді є народні депутати, які володіють земельними ділянками площею як невеликі міста. Інформацію про статки вони внесли у декларації.

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