Нардеп прокомментировал идею Зеленского о западной помощи беженцам через Киев

Народный депутат Михаил Цымбалюк. Фото: ba.org.ua

Депутат Верховной Рады и заместитель председателя Комитета по социальной политике и правам ветеранов Михаил Цымбалюк отреагировал на идею Владимира Зеленского о западной помощи через Киев. Нардеп заявил, что европейские страны предпочитают оказывать помощь украинским беженцам непосредственно на своей территории, а не через украинское правительство.

Об этом Цымбалюк рассказал в интервью Радио Свобода.

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Цымбалюк подчеркнул, что большинство государств не склонны помогать беженцам через украинское правительство, а предоставляют поддержку, включая финансовую помощь и кредиты с низкой процентной ставкой.

При этом он выразил мнение, что украинским властям следует сосредоточиться на создании условий внутри страны для возвращения граждан.

Депутат также отметил, что чем дольше украинские беженцы остаются за границей, тем меньше вероятность их возвращения, особенно среди работоспособного населения и семей с детьми, которые уже адаптировались к жизни за рубежом.

"Каждый день промедления возвращения украинцев домой мы упускаем шанс, чтобы вообще эти люди вернулись. Особенно трудоспособное население. Лица с детьми устраиваются на работу, устраивают детей в учебные заведения — а это делает невозможным или уменьшает шанс вернуться в будущем домой", — говорит он.

По его мнению, обязанностью государства является создание благоприятных условий для возвращения этих граждан, включая как моральную, так и материальную поддержку, чтобы украинцы знали, куда и когда они могут вернуться.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил Европейским странам прекратить выплачивать социальную помощь украинским беженцам. По его словам, эти финансы лучше нацелить на поддержку нашего государства и в бюджет Украины.

Добавим, в Нидерландах депутаты высказали предложение относительно украинских беженцев. Их предлагают возвращать в относительно безопасные регионы Украины.