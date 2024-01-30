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Нардеп прокоментував ідею Зеленського про західну допомогу біженцям через Київ

30 січня 2024 16:16
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Нардеп прокоментував ідею Зеленського про західну допомогу біженцям через Київ
Народний депутат Михайло Цимбалюк. Фото: ba.org.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Депутат Верховної Ради та заступник голови Комітету із соціальної політики та прав ветеранів Михайло Цимбалюк відреагував на ідею Володимира Зеленського про західну допомогу через Київ. Нардеп заявив, що європейські країни надають допомогу українським біженцям безпосередньо на своїй території, а не через український уряд.

Про це Цимбалюк розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Цимбалюк наголосив, що більшість держав не схильні допомагати біженцям через український уряд, а надають підтримку, включаючи фінансову допомогу та кредити з низькою процентною ставкою.

При цьому він висловив думку, що українській владі слід зосередитись на створенні умов усередині країни для повернення громадян.

Депутат також зазначив, що чим довше українські біженці залишаються за кордоном, тим менша ймовірність їхнього повернення, особливо серед працездатного населення та сімей з дітьми, які вже адаптувалися до життя за кордоном.

"Щодня зволікання повернення українців додому ми втрачаємо шанс, щоб взагалі ці люди повернулися. Особливо працездатне населення. Особи з дітьми влаштовуються на роботу, влаштовують дітей до навчальних закладіва це унеможливлює або зменшує шанс повернутися в майбутньому додому", — каже він. 

На його думку, обов'язком держави є створення сприятливих умов для повернення цих громадян, включаючи як моральну, так і матеріальну підтримку, аби українці знали, куди та коли вони можуть повернутися.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський запропонував Європейським країнам припинити виплачувати соціальну допомогу українським біженцям. За його словами, ці фінанси краще націлити на підтримку нашої держави та до бюджету України.

Додамо, у Нідерландах депутати висловили пропозицію щодо українських біженців. Їх пропонують повертати до відносно безпечних регіонів України.

Верховна Рада
Європейський союз
українці
фінансова допомога
гроші
Україна
нардепи
біженці

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