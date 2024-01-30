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Зеленский предложил странам Запада прекратить выплаты для украинских беженцев — в чем причина

30 января 2024 13:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский предложил странам Запада прекратить выплаты для украинских беженцев — в чем причина
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Европейским странам прекратить выплачивать социальную помощь украинским беженцам. По его словам, эти финансы лучше нацелить на поддержку нашего государства и в бюджет Украины.

Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD сообщил Владимир Зеленский.

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Глава государства отметил, что вместо выплат украинцам за границей западные страны лучше бы посылали средства в украинский бюджет. Тогда государство распределяло бы эти деньги для тех, кому это нужно, и в зависимости от того, где находится человек.

"Например, какой-то человек уехал, находится за границей и получает поддержку от Германии. Мы благодарим за то, что вы поддерживаете наших граждан. Но бывает так, что этот человек получает поддержку и от вас, и от нас. Я сейчас не о наших украинцах в Германии, я вам обобщаю это, и поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины, а затем Украина уже перераспределяла бы эти деньги, в зависимости от того, где находится этот человек", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что украинские беженцы вывозят деньги из государства, они получают финансирование от правительств зарубежных стран, и в результате все средства остаются в пределах ЕС.

Напомним, в Европейском Союзе статус временного убежища по состоянию на конец ноября 2023 года получили 4,27 миллиона украинцев. Среди них 1,125 млн находятся в Германии. Среди причин переезда в эту страну беженцы из Украины чаще всего называют, в частности, более высокую заработную плату.

Добавим, в Нидерландах депутаты высказали предложение относительно украинских беженцев. Их предлагают возвращать в относительно безопасные регионы Украины.

Европейский союз
война
выплаты
деньги
Украина
беженцы

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