Зеленский предложил странам Запада прекратить выплаты для украинских беженцев — в чем причина
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Европейским странам прекратить выплачивать социальную помощь украинским беженцам. По его словам, эти финансы лучше нацелить на поддержку нашего государства и в бюджет Украины.
Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD сообщил Владимир Зеленский.
Зеленский предложил западным странам прекратить платить беженцам из Украины
Глава государства отметил, что вместо выплат украинцам за границей западные страны лучше бы посылали средства в украинский бюджет. Тогда государство распределяло бы эти деньги для тех, кому это нужно, и в зависимости от того, где находится человек.
"Например, какой-то человек уехал, находится за границей и получает поддержку от Германии. Мы благодарим за то, что вы поддерживаете наших граждан. Но бывает так, что этот человек получает поддержку и от вас, и от нас. Я сейчас не о наших украинцах в Германии, я вам обобщаю это, и поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины, а затем Украина уже перераспределяла бы эти деньги, в зависимости от того, где находится этот человек", — подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что украинские беженцы вывозят деньги из государства, они получают финансирование от правительств зарубежных стран, и в результате все средства остаются в пределах ЕС.
Напомним, в Европейском Союзе статус временного убежища по состоянию на конец ноября 2023 года получили 4,27 миллиона украинцев. Среди них 1,125 млн находятся в Германии. Среди причин переезда в эту страну беженцы из Украины чаще всего называют, в частности, более высокую заработную плату.
Добавим, в Нидерландах депутаты высказали предложение относительно украинских беженцев. Их предлагают возвращать в относительно безопасные регионы Украины.
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