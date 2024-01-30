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Зеленський запропонував країнам Заходу припинити виплати для українських біженців — в чому причина

30 січня 2024 13:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський запропонував країнам Заходу припинити виплати для українських біженців — в чому причина
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський запропонував Європейським країнам припинити виплачувати соціальну допомогу українським біженцям. За його словами, ці фінанси краще націлити на підтримку нашої держави та в бюджет України.

Про в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD повідомив Володимир Зеленський.

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Глава держави зауважив, що замість виплат українцям за кордогном, західні країни краще б надсилали кошти в український бюджет. Тоді б держава розподіляла ці гроші для тих, кому це потрібно та залежно від того, де перебуває людина.

"Наприклад, якась людина виїхала, перебуває за кордоном і отримує підтримку від Німеччини. Ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Я зараз не про наших українців у Німеччині, я вам узагальнюю це, і тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців, даючи гроші до бюджету України, а потім Україна вже перерозподіляла б ці гроші, залежно від того, де знаходиться ця людина", — підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що українські біженці вивозять гроші з держави, вони отримують фінансування від урядів закордонних країн і в результаті всі кошти залишаються в межах ЄС.

Нагадаємо, в Європейському Союзі статус тимчасового прихистку станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 мільйона українців. Серед них 1,125 млн перебувають у Німеччині. Серед причин переїзду до цієї країни біженці з України найчастіше називають, зокрема, вищу заробітну плату.

Додамо, у Нідерландах депутати висловили пропозицію щодо українських біженців. Їх пропонують повертати у відносно безпечні регіони України.

Європейський союз
війна
виплати
гроші
Україна
біженці

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