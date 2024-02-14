Пытался незаконно попасть в Румынию — в горах погиб мужчина
В Карпатских горах пограничники нашли тело мужчины, который пытался незаконно перейти границу с Румынией.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины в среду, 14 февраля.
Что произошло с мужчиной во время незаконного пересечения границы
В ГПСУ отметили, что утром 14 февраля румынские пограничники задержали мужчин, которые нелегально пересекли украинско-румынскую границу. Однако, по словам уклонистов, с ними был еще один украинец, который исчез.
"В результате поисковых мероприятий в горах на территории Румынии обнаружили тело мужчины без признаков жизни", — добавили в пограничной службе.
Также украинские пограничники призвали избегать походов в горы из-за опасности схода снежных лавин, густого тумана и сильных порывов ветра.
Напомним, ранее пограничники предупредили уклонистов об опасности из-за незаконного пересечения границы. Они показали, как поднялся уровень воды в реке Тиса.
Также в Одесской области пограничники задержали нарушителя, который пытался вернуться в Украину вне пункта пропуска.
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