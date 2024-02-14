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Пытался незаконно попасть в Румынию — в горах погиб мужчина

14 февраля 2024 12:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Пытался незаконно попасть в Румынию — в горах погиб мужчина
Горы возле государственной границы Украины и Румынии. Фото: ГПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Карпатских горах пограничники нашли тело мужчины, который пытался незаконно перейти границу с Румынией.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины в среду, 14 февраля.

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В ГПСУ отметили, что утром 14 февраля румынские пограничники задержали мужчин, которые нелегально пересекли украинско-румынскую границу. Однако, по словам уклонистов, с ними был еще один украинец, который исчез.

"В результате поисковых мероприятий в горах на территории Румынии обнаружили тело мужчины без признаков жизни", — добавили в пограничной службе.

уклончивый погиб в горах на границе с Румынией
Сход лавины в горах возле государственной границы Украины и Румынии. Фото: ГПСУ

Также украинские пограничники призвали избегать походов в горы из-за опасности схода снежных лавин, густого тумана и сильных порывов ветра.

уклончивый погиб в горах на границе с Румынией
Состояние гор возле государственной границы Украины и Румынии. Фото: ГПСУ

Напомним, ранее пограничники предупредили уклонистов об опасности из-за незаконного пересечения границы. Они показали, как поднялся уровень воды в реке Тиса.

Также в Одесской области пограничники задержали нарушителя, который пытался вернуться в Украину вне пункта пропуска.

Румыния
пограничники
горы
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опасность
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уклонисты
ГПСУ

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