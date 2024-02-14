Намагався незаконно потрапити до Румунії — в горах загинув чоловік

Гори біля державного кордону України та Румунії. Фото: ДПСУ

У Карпатських горах прикордонники знайшли тіло чоловіка, який намагався незаконно перейти кордон із Румунією.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України в середу, 14 лютого.

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В ДПСУ зазначили, що вранці 14 лютого румунські прикордонники затримали чоловіків, які нелегально перетнули українсько-румунський кордон. Проте, за словами ухилянтів, з ними був ще один українець, який зник.

"В результаті пошукових заходів у горах на території Румунії виявили тіло чоловіка без ознак життя", — додали у прикордонній службі.

Сходження лавини в горах біля державного кордону України та Румунії. Фото: ДПСУ

Також українські прикордонники закликали уникати походів в гори через небезпеку сходження снігових лавин, густий туман та сильні пориви вітру.

Стан гір біля державного кордону України та Румунії. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, раніше прикордонники попередили ухилянтів про небезпеку через незаконний перетин кордону. Вони показали, як піднявся рівень води в річці Тиса.

Також на Одещині прикордонники затримали порушника, який намагався повернутися до України поза пунктом пропуску.