Намагався незаконно потрапити до Румунії — в горах загинув чоловік
У Карпатських горах прикордонники знайшли тіло чоловіка, який намагався незаконно перейти кордон із Румунією.
Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України в середу, 14 лютого.
Що сталося з чоловіком під час незаконного перетину кордону
В ДПСУ зазначили, що вранці 14 лютого румунські прикордонники затримали чоловіків, які нелегально перетнули українсько-румунський кордон. Проте, за словами ухилянтів, з ними був ще один українець, який зник.
"В результаті пошукових заходів у горах на території Румунії виявили тіло чоловіка без ознак життя", — додали у прикордонній службі.
Також українські прикордонники закликали уникати походів в гори через небезпеку сходження снігових лавин, густий туман та сильні пориви вітру.
Нагадаємо, раніше прикордонники попередили ухилянтів про небезпеку через незаконний перетин кордону. Вони показали, як піднявся рівень води в річці Тиса.
Також на Одещині прикордонники затримали порушника, який намагався повернутися до України поза пунктом пропуску.
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