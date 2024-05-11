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Пытались незаконно попасть в Румынию — в горах задержали шестерых уклонистов

11 мая 2024 17:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пытались незаконно попасть в Румынию — в горах задержали шестерых уклонистов
Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские пограничники задержали очередную группу из шести уклонистов. Мужчины пытались добраться до Румынии через Карпатские горы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 11 мая.

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"Шесть "верхолазов" пытались покорить горные вершины украинско-румынской границы", — говорится в сообщении.

пытались через горы бежать за границу
Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

Так, одного из нарушителей остановили на полпути, а других пришлось снимать с гор. За организацию такого побега каждый из мужчин должен был заплатить от 4000 до 8000 долларов.

пограничники задержали мужчину в горах
Задержанный мужчина. Фото: ГПСУ

Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к противоправной деятельности. А на задержанных мужчин составили админпротоколы, дела направлены в суд.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, киевская полиция задержала руководителя благотворительного фонда, который за 12 тыс. долларов помогал уклонистам незаконно пересечь границу.

Также мы писали, что в Закарпатье задержали мужчину, который оформил себе статус вдовца, чтобы выехать за границу. Мужчина собрался убегать в Венгрию со своей 16-летней дочерью.

граница
пограничники
мобилизация
война в Украине
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уклонисты
мужчины

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