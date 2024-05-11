Пытались незаконно попасть в Румынию — в горах задержали шестерых уклонистов

Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

Украинские пограничники задержали очередную группу из шести уклонистов. Мужчины пытались добраться до Румынии через Карпатские горы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 11 мая.

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"Шесть "верхолазов" пытались покорить горные вершины украинско-румынской границы", — говорится в сообщении.

Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

Так, одного из нарушителей остановили на полпути, а других пришлось снимать с гор. За организацию такого побега каждый из мужчин должен был заплатить от 4000 до 8000 долларов.

Задержанный мужчина. Фото: ГПСУ

Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к противоправной деятельности. А на задержанных мужчин составили админпротоколы, дела направлены в суд.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, киевская полиция задержала руководителя благотворительного фонда, который за 12 тыс. долларов помогал уклонистам незаконно пересечь границу.

Также мы писали, что в Закарпатье задержали мужчину, который оформил себе статус вдовца, чтобы выехать за границу. Мужчина собрался убегать в Венгрию со своей 16-летней дочерью.