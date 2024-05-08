Прикордонники затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон з фейковим статусом вдівця

Затриманий правопорушник. Фото: Держприкордонслужба

На Закарпатті затримали чоловіка, який "нагородив" себе статусов вдівця, аби виїхати за кордон. Чоловік зібрався втікати в Угорщину зі своєю 16-річною донькою.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в середу, 8 травня.

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Громадянин України через пункт пропуску "Лужанка" намагався потрапити до Угорщини.

За даними прикордонників, виглядало все цілком законно: прямував чоловік разом зі своєю 16-річною донькою. Як підставу для виїзду за кордон надав свідоцтво про смерть дружини й рішення суду про встановлення факту її смерті.

Однак, перевірки на дійсність документи не пройшли — охоронці кордону виявили їх повну підробку. Крім того, зʼясувалося, що й "належать" вони живій жінці, яка наразі перебуває за кордоном.

Правопорушнику за вчинене загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, прикордонники затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон, передягнувшись в жінку. Таким чином ухилянт хотів потрапити до Румунії.

Також ми писали про те, що в Чернівецькій області винесли вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації. Свою відмову від призову військовозобов'язаний пояснив тим, що брат-військовий дав йому пораду "в жодному разі не йти служити".

Раніше ми повідомляли, що в Києві викрили іноземця, який нелегально перебуває на території України. Він виготовляв для ухилянтів документи для визнання непридатності до військової служби.