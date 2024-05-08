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Пограничники задержали мужчину, пытавшегося выехать за границу с фейковым статусом вдовца

8 мая 2024 14:14
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Пограничники задержали мужчину, пытавшегося выехать за границу с фейковым статусом вдовца
Задержанный правонарушитель. Фото: Госпогранслужба
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

На Закарпатье задержали мужчину, который "наградил" себя статусом вдовца, чтобы уехать за границу. Мужчина собрался убегать в Венгрию со своей 16-летней дочерью.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в среду, 8 мая.

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Гражданин Украины через пункт пропуска "Лужанка" пытался попасть в Венгрию.

По данным пограничников, выглядело все вполне законно: направлялся мужчина вместе со своей 16-летней дочерью. В качестве основания для выезда за границу предоставил свидетельство о смерти жены и решении суда об установлении факта ее смерти.

Однако проверки на действительность документы не прошли — охранники границы обнаружили их полный подлог. Кроме того, выяснилось, что и "принадлежат" они живой женщине, которая сейчас находится за границей.

Правонарушителю за совершенное грозит уголовная ответственность.

Напомним, пограничники задержали мужчину, пытавшегося пересечь границу, переодевшись в женщину. Таким образом уклоняющийся хотел попасть в Румынию.

Также мы писали о том, что в Черновицкой области вынесли приговор уклонившемуся от мобилизации мужчине. Свой отказ от призыва военнообязанный объяснил тем, что брат-военный дал ему совет "ни в коем случае не идти служить".

Ранее мы сообщали, что в Киеве разоблачили иностранца, нелегально находящегося на территории Украины. Он изготовлял для уклоняемых документов для признания непригодности к военной службе.

граница
правосудие
пограничники
военный призыв
мобилизация
война в Украине
уклонисты

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