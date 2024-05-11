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Намагалися незаконно потрапити до Румунії — у горах затримали шістьох ухилянтів

11 травня 2024 17:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Намагалися незаконно потрапити до Румунії — у горах затримали шістьох ухилянтів
Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські прикордонники затримали чергову групу з шістьох ухилянтів. Чоловіки намагалися дістатися до Румунії через Карпатські гори.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ в Telegram у суботу, 11 травня.

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"Шестеро "верхолазів" намагалися підкорити гірські вершини українсько-румунського кордону", — йдеться у дописі.

намагалися через гори втекти за кордон
Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ

Так, одного з порушників зупинили на півдорозі, а інших — довелося знімати з гір. За організацію такої втечі кожен з чоловіків мав заплатити від 4000 до 8000 доларів.

прикордонники затримали чоловіка в горах
Затриманий чоловік. Фото: ДПСУ

Правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до протиправної діяльності. А на затриманих чоловіків склали адмінпротоколи, справи скеровано до суду.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, київська поліція затримала керівника благодійного фонду, який за 12 тис. доларів допомагав ухилянтам незаконно перетнути кордон

Також ми писали, що на Закарпатті затримали чоловіка, який оформив собі статус вдівця, аби виїхати за кордон. Чоловік зібрався втікати в Угорщину зі своєю 16-річною донькою.

кордон
прикордонники
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані
ухилянти
чоловіки

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