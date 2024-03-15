Наливайченко прокомментировал возможность отправки французских войск в Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне заявил, что французские войска будут отправлены в Украину в случае необходимости. Это заявление стало первым шагом для еще большей военной поддержки Украины со стороны ЕС.
Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко.
Что означает заявление Макрона для Украины
Заявление Макрона о возможности ввода французских войск в Украину вызвало незаурядную волну одобрения от украинцев.
"Заявление Макрона обсуждалось вчера и в Верховной Раде. И ясно, что мы, все депутаты, независимо от фракции, очень поддерживаем. Знаете, это сильные позиции президента Франции", — сообщил Валентин Наливайченко.
По словам нардепа, Франция, Германия, Польша — это страны Европейского Союза, оказывавшие наибольшую помощь нашим Вооруженным силам.
"Заявления Макрона, мы считаем, — это первые шаги для того, чтобы уже на уровне ЕС поддержать не только европейскую интеграцию Украины, но и поддержать в двух ключевых направлениях Украину в противостоянии российской агрессии, это создание дополнительных производств оружия, в том числе на территории Украины, и в случае необходимости можно было бы привлекать военные контингенты на тех участках, где такая оборона потребуется", — заявил народный депутат.
Напомним, Макрон пояснил, что французские войска не будут брать на себя инициативу наступления на РФ, а будут только выполнять оборонную функцию.
Тем временем на слова главы Франции резко отреагировали левые и правые французские политики, не поддержавшие позицию Макрона.
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