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Наливайченко прокомментировал возможность отправки французских войск в Украину

15 марта 2024 16:02
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Наливайченко прокомментировал возможность отправки французских войск в Украину
Народный депутат Валентин Наливайченко. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне заявил, что французские войска будут отправлены в Украину в случае необходимости. Это заявление стало первым шагом для еще большей военной поддержки Украины со стороны ЕС.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко.

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Заявление Макрона о возможности ввода французских войск в Украину вызвало незаурядную волну одобрения от украинцев.

"Заявление Макрона обсуждалось вчера и в Верховной Раде. И ясно, что мы, все депутаты, независимо от фракции, очень поддерживаем. Знаете, это сильные позиции президента Франции", — сообщил Валентин Наливайченко.

По словам нардепа, Франция, Германия, Польша — это страны Европейского Союза, оказывавшие наибольшую помощь нашим Вооруженным силам.

"Заявления Макрона, мы считаем, — это первые шаги для того, чтобы уже на уровне ЕС поддержать не только европейскую интеграцию Украины, но и поддержать в двух ключевых направлениях Украину в противостоянии российской агрессии, это создание дополнительных производств оружия, в том числе на территории Украины, и в случае необходимости можно было бы привлекать военные контингенты на тех участках, где такая оборона потребуется", — заявил народный депутат.

Напомним, Макрон пояснил, что французские войска не будут брать на себя инициативу наступления на РФ, а будут только выполнять оборонную функцию.

Тем временем на слова главы Франции резко отреагировали левые и правые французские политики, не поддержавшие позицию Макрона.

Франция
НАТО
Эммануэль Макрон
военные
война в Украине

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