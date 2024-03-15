Наливайченко прокоментував можливість відправки французьких військ в Україну

Народний депутат Валентин Наливайченко. Фото: google.com

Президент Франції Еммануель Макрон напередодні заявив, що французькі війська будуть відправлені в Україну в разі необхідності. Ця заява стала першими кроками для ще більшої військової підтримки України з боку ЄС.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив народний депутат Україні від фракції "Батьківщина" Валентин Наливайченко.

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Заява Макрона про можливість введення французьких військ в Україну, викликала неабияку хвилю схвалення від українців.

"Заява Макрона обговорювалась вчора і у Верховній Раді. І ясно, що ми, всі депутати, незалежно від фракції, надзвичайно підтримуємо. Знаєте, це сильні позиції президента Франції", — повідомив Валентин Наливайченко.

За словами нардепа, Франція, Німеччина, Польща — це країни Європейського Союзу, які надавали найбільшу допомогу нашим Збройним силам.

"Заяви Макрона, ми вважаємо, це перші кроки для того, щоб на рівні вже ЄС підтримати не тільки європейську інтеграцію України, але й підтримати в двох ключових напрямках Україну в протистоянні російській агресії — це створення додаткових виробництв зброї, у тому числі на території України, і в разі потреби можна було б залучати військові контингенти на тих ділянках, де така оборона буде потрібна", — заявив народний депутат.

Нагадаємо, Макрон пояснив, що французькі війська не братимуть на себе ініціативу наступу на РФ, а лише виконуватимуть оборонну функцію.

Тим часом на слова глави Франції різко відреагували ліві та праві французькі політики, які не підтримали позицію Макрона.