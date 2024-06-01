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Старейшая роженица Украины собирается родить еще одного ребенка — подробности

1 июня 2024 16:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Старейшая роженица Украины собирается родить еще одного ребенка — подробности
Валентина Пидвербная со своей дочерью. Фото: Общественное
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Дочь старейшей роженицы в Украине Анна овладевает ездой на самокате, играет на музыкальных инструментах и планирует заниматься спортом. В свою очередь, ее 78-летняя мать намерена родить еще одного ребенка.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал заместитель председателя Черниговского областного совета Дмитрий Блауш. В свое время этот мужчина взял на контроль ситуацию с этим ребенком.

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Девочка учится жить по новому

В жизни 13-летней черниговчанки Анны Подвербной, одной из самых известных девочек Украины, за последние полтора месяца снова произошли значительные изменения. Дочь самой старшей роженицы (ее матери сейчас 78 лет) живет в новой семье. Девочка заметно улучшила свое состояние здоровья, стала чувствовать себя счастливым ребенком, катается на самокате и овладевает игрой на синтезаторе.

В соцсети Блауш опубликовал фото, на котором похудела, с новой прической и в современной подростковой одежде Аня Пидвербная улыбается на улице.

"Хочу познакомить Вас с новой Аней Подвербной. Хотя, видимо, не совсем правильно говорить с новой, но мне очень хочется, чтобы именно новая страница в жизни Ани стала такой, о которой она мечтала все это время", — написал Блауш.

Чиновник добавил, что в настоящее время ребенок улыбчив, доволен и счастлив. Он добавил, что девочка учится играть на синтезаторе, а также мечтает заниматься спортом.

К этому он добавил, что, несмотря на то, что Аня живет в другой семье, она любит свою маму.

"Она любит маму, но, к большому сожалению, встречи с ней становятся все короче. У ее мамы такое психологическое состояние, что не позволяет быть этим встречам длинными и конструктивными", — пояснил Блауш.

Что говорит мать девочки

78-летняя Валентина Подвербная разрыдалась в трубку во время разговора с журналистами. Она заявила, что будет пытаться вернуть себе ребенка. При этом она не уточнила, каким образом.

Женщина не исключает того, что обратится к президенту Украины, чтобы рассказать ему свою историю. Кроме того, утверждает, что в своей квартире производит ремонт, чтобы обеспечить ребенку надлежащие условия.

К этому она добавляет, что с удовольствием родила себе еще одного ребенка.

"С удовольствием родила бы еще одного ребенка. Хочу. Аня бы вернулась ко мне нянчить ребенка. Но у меня нет денег на это", — говорит Подвербная-старшая.

В свою очередь врач, 13 лет назад делавший Подвербное искусственное оплодотворение, рассказывал, что после скандала с этой роженицей репродуктологи получили рекомендацию не делать искусственное оплодотворение женщинам старше 55 лет.

От официальных комментариев врач отказался, мотивируя это тем, что по делу Подвербной шли судебные разбирательства.

Ранее мы сообщали, что в селе Борисовка Белгород-Днестровского района со вчерашнего вечера искали маленького Ивана Мельника, которого в последний раз видели с домашней собакой по кличке "Доме". Были обследованы населенные пункты, поля и дороги, ведущие в райцентр Татарбунары.

В Береговском районе Закарпатской области мужчина поджег 10-летнего сына своей сожительницы. Ребенок скончался в реанимационном отделении.

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Украина
Чернигов
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здоровье
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