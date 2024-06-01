Старейшая роженица Украины собирается родить еще одного ребенка — подробности

Валентина Пидвербная со своей дочерью. Фото: Общественное

Дочь старейшей роженицы в Украине Анна овладевает ездой на самокате, играет на музыкальных инструментах и планирует заниматься спортом. В свою очередь, ее 78-летняя мать намерена родить еще одного ребенка.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал заместитель председателя Черниговского областного совета Дмитрий Блауш. В свое время этот мужчина взял на контроль ситуацию с этим ребенком.

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Девочка учится жить по новому

В жизни 13-летней черниговчанки Анны Подвербной, одной из самых известных девочек Украины, за последние полтора месяца снова произошли значительные изменения. Дочь самой старшей роженицы (ее матери сейчас 78 лет) живет в новой семье. Девочка заметно улучшила свое состояние здоровья, стала чувствовать себя счастливым ребенком, катается на самокате и овладевает игрой на синтезаторе.

В соцсети Блауш опубликовал фото, на котором похудела, с новой прической и в современной подростковой одежде Аня Пидвербная улыбается на улице.

"Хочу познакомить Вас с новой Аней Подвербной. Хотя, видимо, не совсем правильно говорить с новой, но мне очень хочется, чтобы именно новая страница в жизни Ани стала такой, о которой она мечтала все это время", — написал Блауш.

Чиновник добавил, что в настоящее время ребенок улыбчив, доволен и счастлив. Он добавил, что девочка учится играть на синтезаторе, а также мечтает заниматься спортом.

К этому он добавил, что, несмотря на то, что Аня живет в другой семье, она любит свою маму.

"Она любит маму, но, к большому сожалению, встречи с ней становятся все короче. У ее мамы такое психологическое состояние, что не позволяет быть этим встречам длинными и конструктивными", — пояснил Блауш.

Что говорит мать девочки

78-летняя Валентина Подвербная разрыдалась в трубку во время разговора с журналистами. Она заявила, что будет пытаться вернуть себе ребенка. При этом она не уточнила, каким образом.

Женщина не исключает того, что обратится к президенту Украины, чтобы рассказать ему свою историю. Кроме того, утверждает, что в своей квартире производит ремонт, чтобы обеспечить ребенку надлежащие условия.

К этому она добавляет, что с удовольствием родила себе еще одного ребенка.

"С удовольствием родила бы еще одного ребенка. Хочу. Аня бы вернулась ко мне нянчить ребенка. Но у меня нет денег на это", — говорит Подвербная-старшая.

В свою очередь врач, 13 лет назад делавший Подвербное искусственное оплодотворение, рассказывал, что после скандала с этой роженицей репродуктологи получили рекомендацию не делать искусственное оплодотворение женщинам старше 55 лет.

От официальных комментариев врач отказался, мотивируя это тем, что по делу Подвербной шли судебные разбирательства.

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