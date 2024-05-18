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На Закарпатті чоловік підпалив сина своєї співмешканки — 10-річний хлопчик помер

18 травня 2024 21:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Закарпатті чоловік підпалив сина своєї співмешканки
Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Берегівському районі Закарпатської області чоловік підпалив 10-річного сина своєї співмешканки. Дитина померла в реанімаційному відділенні.

Про це повідомила пресслужба поліції Закарпатської області у Facebook у суботу, 18 травня.

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"Увечері 13 травня до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до лікарні 10-річного хлопчика з села Серне Берегівського району. У дитини було діагностовано близько 80% опіків тіла. Лікарі кілька днів намагалися врятувати життя маленького пацієнта, проте від отриманих травм він помер в реанімаційному відділенні", — йдеться у повідомленні.

На Закарпатті чоловік вбив дитину
Фігурант та працівниця поліції. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Рідні загиблого розповідали правоохоронцям, що під час спалювання трави дитина випадково пролила на себе легкозаймисту речовину, внаслідок чого нібито почалося займання.

Поліцейські провели комплекс заходів, щоб встановити точні обставини за яких померла малолітня дитина.

З'ясувалося, що до смерті дитини причетний 33-річний співмешканець матері хлопчика. Правоохоронці встановили, що умисний підпал одягу на дитині вчинив саме він. Це сталося після того, як між фігурантом та хлопчиком виникла сварка.

На Закарпатті чоловік підпалив сина своєї співмешканки
Фігурант та правоохоронець. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Зловмиснику оголосили підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженню, що призвело до смерті потерпілого. Фігуранта взято під варту без можливості внесення застави.

"Слідчі готують всі необхідні матеріали для скерування справи до суду, а також проводять необхідні процесуальні дії, за результатами яких буде надано правову оцінку й діям матері", — йдеться у повідомленні.

Слідство у справі триває.

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Допис поліції Закарпатської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Долинському районному суді Івано-Франківської області винесли вирок 11-класниці. Неповнолітня вчинила умисне вбивство своєї новонародженої дитини одразу після пологів.

Також суд скасував засідання у справі про вбивство у київському фунікулері 16-річного підлітка Максима Матерухіна. Воно мало відбутися 9 травня. Крім того, стало відомо, що обвинуваченому працівнику Управління державної охорони (УДО) хочуть змінити запобіжний захід. 

смерть
діти
пожежа
поліція
Закарпаття
дитина

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