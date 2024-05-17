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Суд виніс вирок школярці, яка вбила свою дитину одразу після пологів

17 травня 2024 02:00
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
На Івано-Франківщині школярка вбила свою дитину після пологів
Будівля Долинського районного суду. Фото ілюстративне: Facebook/Долинський районний суд Івано-Франківської області
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Долинському районному суді Івано-Франківської області винесли вирок 11-класниці. Неповнолітня вчинила умисне вбивство своєї новонародженої дитини одразу після пологів.

Інформація про це міститься у вироку Долинського райсуду від 8 травня 2024 року. 

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Народила хлопчика і вбила 

За матеріалами слідства, обвинувачена родом із Запорізької області, мешкає у місті Долина на Івано-Франківщині. Дівчина була на сьомому місяці вагітності, коли в неї почались перейми. Однак до лікарня неповнолітня свідомо не звернулась. 

"Зайшла до приміщення туалету вказаної квартири, де самостійно, без втручання сторонніх осіб, під час фізіологічних пологів народила життєздатну дитину чоловічої статі вагою 1000 г, довжиною тіла 39 см, з відсутніми вадами розвитку та ознак захворювань", — написано у справі. 

Потім жінка сильно стиснула руками голову дитини. Внаслідок численних травм немовля померло. Щоб приховати злочин, засуджена поклала тіло мертвої дитини у пакет та попросила свого хлопця викинути немовля. 

Суд призначив покарання покарання з іспитовим строком

Неповнолітню визнали винною в умисному вбивстві та призначили покарання у виді позбавлення волі на строк два роки. Пізніше суд звільнив її від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, 16 травня стало відомо, що на польському агропідприємстві у населеному пункті Рокіціни жорстоко вбили 48-річного українця

Раніше ми писали, що сина відомих суддів Івана Аблова, який підозрюється в умисному вбивстві, помітили на вулицях Одеси. Молодик був зафіксований на фотографії за кермом автомобіля. 

суд
вбивство
Івано-Франківська область

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