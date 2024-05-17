В Ивано-Франковской области школьница убила своего ребенка после родов

Здание Долинского райсуда. Фото иллюстративное: Facebook/Долинский районный суд Ивано-Франковской области

В Долинском районном суде Ивано-Франковской области был вынесен приговор 11-класснице. Несовершеннолетняя совершила умышленное убийство своего новорожденного ребенка сразу после родов.

Информация об этом содержится в приговоре Долинского райсуда от 8 мая 2024 года.

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Родила мальчика и убила

По материалам следствия, обвиняемая родом из Запорожской области, проживает в городе Долина Ивано-Франковской области. Девушка была на седьмом месяце беременности, когда у нее начались схватки. Однако в больницу несовершеннолетняя сознательно не обратилась.

"Зашла в помещение туалета указанной квартиры, где самостоятельно, без вмешательства посторонних лиц, во время физиологических родов родила жизнеспособного ребенка мужского пола весом 1000 г, длиной тела 39 см, без признаков заболеваний", — написано в деле.

Затем женщина сильно сжала руками голову ребенка. В результате многочисленных травм младенец скончался. Чтобы скрыть преступление, осужденная положила тело мёртвого ребенка в пакет и попросила своего парня выбросить младенца.

Суд назначил наказание с испытательным сроком

Несовершеннолетнюю признали виновной в умышленном убийстве и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Позже суд освободил ее от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, 16 мая стало известно, что на польском агропредприятии в населенном пункте Рокицины жестоко убили 48-летнего украинца.

Ранее мы писали, что сына известных судей Ивана Аблова, подозреваемого в умышленном убийстве, заметили на улицах Одессы. Молодой человек был зафиксирован на фотографии за рулем автомобиля.