В Ивано-Франковской области школьница убила своего ребенка после родов

Суд вынес приговор школьнице, убившей своего ребенка сразу после родов
В Долинском районном суде Ивано-Франковской области был вынесен приговор 11-класснице. Несовершеннолетняя совершила умышленное убийство своего новорожденного ребенка сразу после родов.
Информация об этом содержится в приговоре Долинского райсуда от 8 мая 2024 года.
Родила мальчика и убила
По материалам следствия, обвиняемая родом из Запорожской области, проживает в городе Долина Ивано-Франковской области. Девушка была на седьмом месяце беременности, когда у нее начались схватки. Однако в больницу несовершеннолетняя сознательно не обратилась.
"Зашла в помещение туалета указанной квартиры, где самостоятельно, без вмешательства посторонних лиц, во время физиологических родов родила жизнеспособного ребенка мужского пола весом 1000 г, длиной тела 39 см, без признаков заболеваний", — написано в деле.
Затем женщина сильно сжала руками голову ребенка. В результате многочисленных травм младенец скончался. Чтобы скрыть преступление, осужденная положила тело мёртвого ребенка в пакет и попросила своего парня выбросить младенца.
Суд назначил наказание с испытательным сроком
Несовершеннолетнюю признали виновной в умышленном убийстве и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Позже суд освободил ее от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на один год.
Напомним, 16 мая стало известно, что на польском агропредприятии в населенном пункте Рокицины жестоко убили 48-летнего украинца.
Ранее мы писали, что сына известных судей Ивана Аблова, подозреваемого в умышленном убийстве, заметили на улицах Одессы. Молодой человек был зафиксирован на фотографии за рулем автомобиля.
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