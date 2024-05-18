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На Закарпатье мужчина поджег сына своей сожительницы — 10-летний мальчик умер

18 мая 2024 21:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Закарпатье мужчина поджег сына своей сожительницы
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Береговском районе Закарпатской области мужчина поджег 10-летнего сына своей сожительницы. Ребенок умер в реанимационном отделении.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области в Facebook в субботу, 18 мая.

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"Вечером 13 мая в полицию поступило сообщение о госпитализации в больницу 10-летнего мальчика из села Серное Береговского района. У ребенка было диагностировано около 80% ожогов тела. Врачи несколько дней пытались спасти жизнь маленького пациента, однако от полученных травм он умер в реанимационном отделении", — говорится в сообщении.

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Фигурант и сотрудник полиции. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Родные погибшего рассказывали правоохранителям, что во время сжигания травы ребенок случайно пролил на себя легковоспламеняющееся вещество, в результате чего якобы началось возгорание.

Полицейские провели комплекс мер, чтобы установить точные обстоятельства, при которых умер малолетний ребенок.

Выяснилось, что к смерти ребенка причастен 33-летний сожитель матери мальчика. Правоохранители установили, что умышленный поджог одежды на ребенке совершил именно он. Это произошло после того, как между фигурантом и мальчиком возникла ссора.

На Закарпатье мужчина поджег сына своей сожительницы
Фигурант и правоохранитель. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Злоумышленнику объявили подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. Фигурант взят под стражу без возможности внесения залога.

"Следователи готовят все необходимые материалы для направления дела в суд, а также проводят необходимые процессуальные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка и действиям матери", — говорится в сообщении.

Следствие по делу продолжается.

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Пост полиции Закарпатской области. Фото: скриншот

Напомним, в Долинском районном суде Ивано-Франковской области был вынесен приговор 11-класснице. Несовершеннолетняя совершила умышленное убийство своего новорожденного сразу после родов.

Также суд отменил заседание по делу об убийстве в киевском фуникулере 16-летнего подростка Максима Матерухина. Оно должно было состояться 9 мая. Кроме того, стало известно, что обвиняемому работнику Управления государственной охраны (УГО) хотят изменить меру пресечения.

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