На Закарпатье мужчина поджег сына своей сожительницы

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

В Береговском районе Закарпатской области мужчина поджег 10-летнего сына своей сожительницы. Ребенок умер в реанимационном отделении.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области в Facebook в субботу, 18 мая.

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"Вечером 13 мая в полицию поступило сообщение о госпитализации в больницу 10-летнего мальчика из села Серное Береговского района. У ребенка было диагностировано около 80% ожогов тела. Врачи несколько дней пытались спасти жизнь маленького пациента, однако от полученных травм он умер в реанимационном отделении", — говорится в сообщении.

Фигурант и сотрудник полиции. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Родные погибшего рассказывали правоохранителям, что во время сжигания травы ребенок случайно пролил на себя легковоспламеняющееся вещество, в результате чего якобы началось возгорание.

Полицейские провели комплекс мер, чтобы установить точные обстоятельства, при которых умер малолетний ребенок.

Выяснилось, что к смерти ребенка причастен 33-летний сожитель матери мальчика. Правоохранители установили, что умышленный поджог одежды на ребенке совершил именно он. Это произошло после того, как между фигурантом и мальчиком возникла ссора.

Фигурант и правоохранитель. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Злоумышленнику объявили подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. Фигурант взят под стражу без возможности внесения залога.

"Следователи готовят все необходимые материалы для направления дела в суд, а также проводят необходимые процессуальные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка и действиям матери", — говорится в сообщении.

Следствие по делу продолжается.

Пост полиции Закарпатской области. Фото: скриншот

Напомним, в Долинском районном суде Ивано-Франковской области был вынесен приговор 11-класснице. Несовершеннолетняя совершила умышленное убийство своего новорожденного сразу после родов.

Также суд отменил заседание по делу об убийстве в киевском фуникулере 16-летнего подростка Максима Матерухина. Оно должно было состояться 9 мая. Кроме того, стало известно, что обвиняемому работнику Управления государственной охраны (УГО) хотят изменить меру пресечения.