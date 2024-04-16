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У Києві няня била дівчинку в автобусі — як відреагували на це поліція та мати дитини

16 квітня 2024 01:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Києві няня била дівчинку в автобусі — як відреагували на це поліція та мати дитини
Дівчинка, що постраждала від побиття. Скриншот відео
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Днями у соцмережах з'явилося відео, на якому зафіксовано, як у Києві літня жінка в автобусі б'є маленьку дівчинку. На цей інцидент вже відреагували правоохоронці.

Про це в понеділок, 15 квітня, повідомило ТСН.

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На відео видно, як жінка штовхає маленьку через те, що та засинає. Поліція Києва встановила, що порушниця, яка нанесла дівчинці побої, була нянею. Вона доглядала за малою, коли мати дитини була на роботі.

"Це місцева мешканка 1948 року народження. Вона доглядає за дівчинкою, коли мати дитини на роботі. Стосовно жінки складено адміністративний протокол, за частиною першою статті 173 "Дрібне хуліганство" та направлено до Дніпровського районного суду для ухвалення рішення", —розповіли правоохоронці.

Мати дівчинки не стала писати заяву та направляти потерпілу дитину на судово-медицинську експертизу. Сама фігурантка свою вину визнала  та вибачилася перед родиною за вчинене.

Нагадаємо, у Києві чоловік побив охоронця через те, що той зробив йому зауваження. П'яний зловмисник наніс працівнику магазину близько двадцяти ударів металевою палицею.

Також у столиці затримали жінку, яка розтрощила автівку свого знайомого та мала при собі наркотики.

поліція
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побиття
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насильство

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