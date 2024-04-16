В Киеве няня била девочку в автобусе — как отреагировали на это полиция и мать ребенка

Девочка, пострадавшая от избиения. Скриншот видео

На днях в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано, как в Киеве пожилая женщина в автобусе бьет маленькую девочку. На этот инцидент уже отреагировали правоохранители.

Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщило ТСН.

Читайте также:

Что известно об избиении ребенка

На видео видно, как женщина толкает маленькую из-за того, что та засыпает. Полиция Киева установила, что нарушительница, нанесшая девочке побои, была няней. Она ухаживала за малышкой, когда мать ребенка была на работе.

"Это местная жительница 1948 года рождения. Она ухаживает за девочкой, когда мать ребенка на работе. В отношении женщины составлен административный протокол, по части первой статьи 173 "Мелкое хулиганство" и направлен в Днепровский районный суд для принятия решения", — рассказали правоохранители.

Мать девочки не стала писать заявление и направлять потерпевшего ребенка на судебно-медицинскую экспертизу. Сама фигурантка свою вину признала и извинилась перед семьей за содеянное.

Напомним, в Киеве мужчина избил охранника из-за того, что тот сделал ему замечание. Пьяный злоумышленник нанес работнику магазина около двадцати ударов металлической палкой.

Также в столице задержали женщину, которая разбила машину своего знакомого и имела при себе наркотики.