Найстарша породілля України збирається народити ще одну дитину — подробиці

Валентина Підвербна зі своєю дочкою. Фото: Суспільне

Дочка найстарішої породіллі в Україні Анна опановує їзду на самокаті, грає на музичних інструментах та планує займатись спортом. В свою чергу, її 78-ріна мати має намір народити ще одну дитину.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів заступник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Блауш. Свого часу цей чоловік узяв на контроль ситуацію з цією дитиною.

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Дівчинка вчиться жити по новому

В житті 13-річної чернігівчанки Анни Підвербної, однієї з найвідоміших дівчинок України, за останні півтори місяці знов трапились значні зміни. Донька найстаршої породіллі (її матері наразі 78 років) мешкає в новій родині. Дівчинка помітно покращила свій стан здоров'я, стала відчувати себе щасливою дитиною, катається на самокаті та опановує гру на синтезаторі.

В соцмережі Блауш опублікував фото, на якому схудла, з новою зачіскою та в сучасному підлітковому одязі Аня Підвербна посміхається на вулиці.

"Хочу познайомити Вас з новою Анею Підвербною. Хоча мабуть не зовсім правильно говорити з новою, але мені дуже хочеться, щоб саме нова сторінка в житті Ані стала такою, про котру вона мріяла весь цей час", — написав Блауш.

Чиновник додав, що наразі дитина усміхнена, задоволена і щаслива. Він додав, що дівчинка вчиться грати на синтезаторі, а також мріє займатися спортом.

До цього він додав, що незважаючи на те, що Аня мешкає в іншій родині, вона любить свою маму.

"Вона любить маму, але, на превеликий жаль, зустрічі із нею стають все коротшими. У її мами такий психологічний стан, що не дозволяє бути цим зустрічам довгими та конструктивними", — пояснив Блауш.

Що каже мати дівчинки

78-річна Валентина Підвербна розридалась в слухавку під час розмови з журналістами. Вона заявила, що буде намагатись повернути собі дитину. При цьому вонане уточнила, яким чином.

Жінка не виключає того, що звернеться до президента України, щоб розповісти йому свою історію. Крім того, стверджує, що в своїй квартирі робить ремонт, щоб забезпечити дитині належні умови.

До цього вона додає, що із задоволенням би народила собі ще одну дитину.

"Із задоволенням народила би ще одну дитину. Хочу. Аня би повернулась до мене нянчити дитину. Але в мене немає грошей на це", — каже Підвербна-старша.

Своєю чергою лікар, який 13 років тому робив Підвербній штучне запліднення, розповідав, що після скандалу з цією породіллю репродуктологи отримали рекомендацію не робити штучне запліднення жінкам, яким більше 55 років.

Від офіційних коментарів лікар відмовився, мотивуючи це тим, що у справі Підвербної тривали судові розгляди.

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