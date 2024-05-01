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Наибольший показатель в Европе — более 50% украинцев считают угрозу COVID-19 преувеличенной

1 мая 2024 09:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Наибольший показатель в Европе — более 50% украинцев считают угрозу COVID-19 преувеличенной
Проведение вакцинации. Иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине наибольшее количество людей, считающих угрозу коронавируса преувеличенной. Это около 53% опрошенных. По сравнению с другими странами Европы, согласных с этим утверждением было меньше.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в сотрудничестве с институтом исследований Gallup International в рамках проекта End of Year-2023.

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Так, отмечается, что 53% украинцев считают угрозу коронавируса преувеличенной, 30% думают наоборот, еще 16% затрудняются ответить на этот вопрос.

В конце концов, в пяти странах — Боснии и Герцеговине, Косово, Азербайджане, Румынии и Грузии — более 60% опрошенных согласны с утверждением "Я считаю, что угроза от коронавируса была преувеличена".

Страны Ближнего Востока тоже демонстрируют высокий уровень согласия с этим утверждением: Афганистан — 62%, Ирак — 59%, Сирия — 57%.

Однако несогласных с соответствующим утверждением было зафиксировано в таких странах Европы — Испании, Швеции, Британии и Германии. Однако один из самых высоких в мире процентов несогласных в Мексике. Похожий показатель в Аргентине и Эквадоре.

Что касается США и Канады, то результаты опроса показали почти одинаковый процент согласных и не согласных с утверждением преувеличения угрозы.

Напомним, фармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала в суде, что ее вакцина от коронавируса может вызвать смертельный побочный эффект тромбоза.

Ранее в Китае обнародовали документы, содержащие план создания коронавируса за год до мировой пандемии.

коронавирус
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украинцы
болезнь
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заболевания

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