Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow AstraZeneca визнала побічний ефект своєї вакцини від COVID-19 arrow

AstraZeneca визнала побічний ефект своєї вакцини від COVID-19

30 квітня 2024 17:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
AstraZeneca визнала побічний ефект своєї вакцини від COVID-19
Флакон з вакциною AstraZeneca. Фото ілюстративне: EPA
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca вперше визнала в суді, що її вакцина від коронавірусу може викликати смертельний побічний ефект тромбозу. Ця реакція лежить в основі колективного позову від десятків сімей, які заявляють, що вони або члени їхніх родин зазнали шкоди від негативного впливу бракованих екземплярів.

Про це повідомляє The Telegraph у вівторок, 30 квітня.

Читайте також:

На AstraZeneca подали позов у суд

Це перший раз, коли фармгігант визнав в суді, що його вакцина може викликати тромбозу з тромбоцитопенією. На слуханні делегати AstraZeneca зазначили, що причина виникнення тромбозу після вакцинації, невідома і може виникнути в людей, які не були вакциновані.

"Причинно-наслідковий зв’язок у будь-якому окремому випадку буде предметом експертизи", — зазначили у компанії. 

Вони додали, що безпека пацієнтів — найвищий пріоритет корпорації, а регулювальні органи підтверджують, що користь від вакцинації переважує ризики рідкісних побічних ефектів. Для родин, які зіткнулися з наслідками, це визнання є важливим кроком у пошуку справедливості.  

У відповідь на це зізнання, члени потерпілих родин висловили сподівання, що вони отримають компенсацію і справедливість для своїх близьких, які постраждали від побічного впливу від вакцини. Їхні адвокати стверджують, що вартість компенсації у деяких справах можуть коштувати до 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Загальна позовна сума відшкодувань оцінюється в майже 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше у Китаї оприлюднили документи, які містили план створення коронавірусу за рік до світової пандемії. 

Водночас у ВООЗ попередили про можливе збільшення кількості випадків зараження новим штамом коронавірусу "Дженні".

коронавірус
вакцинація
суд
вакцини
AstraZeneca
здоров'я
Велика Британія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

29 квітня 2024

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри