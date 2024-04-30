AstraZeneca визнала побічний ефект своєї вакцини від COVID-19

Флакон з вакциною AstraZeneca. Фото ілюстративне: EPA

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca вперше визнала в суді, що її вакцина від коронавірусу може викликати смертельний побічний ефект тромбозу. Ця реакція лежить в основі колективного позову від десятків сімей, які заявляють, що вони або члени їхніх родин зазнали шкоди від негативного впливу бракованих екземплярів.

Про це повідомляє The Telegraph у вівторок, 30 квітня.

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Це перший раз, коли фармгігант визнав в суді, що його вакцина може викликати тромбозу з тромбоцитопенією. На слуханні делегати AstraZeneca зазначили, що причина виникнення тромбозу після вакцинації, невідома і може виникнути в людей, які не були вакциновані.

"Причинно-наслідковий зв’язок у будь-якому окремому випадку буде предметом експертизи", — зазначили у компанії.

Вони додали, що безпека пацієнтів — найвищий пріоритет корпорації, а регулювальні органи підтверджують, що користь від вакцинації переважує ризики рідкісних побічних ефектів. Для родин, які зіткнулися з наслідками, це визнання є важливим кроком у пошуку справедливості.

У відповідь на це зізнання, члени потерпілих родин висловили сподівання, що вони отримають компенсацію і справедливість для своїх близьких, які постраждали від побічного впливу від вакцини. Їхні адвокати стверджують, що вартість компенсації у деяких справах можуть коштувати до 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Загальна позовна сума відшкодувань оцінюється в майже 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше у Китаї оприлюднили документи, які містили план створення коронавірусу за рік до світової пандемії.

Водночас у ВООЗ попередили про можливе збільшення кількості випадків зараження новим штамом коронавірусу "Дженні".