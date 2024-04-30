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AstraZeneca признала побочный эффект своей вакцины от COVID-19

30 апреля 2024 17:50
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Илья Рябинин
редактор
AstraZeneca признала побочный эффект своей вакцины от COVID-19
Флакон с вакциной AstraZeneca. Фото иллюстративное: EPA
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала в суде, что ее вакцина от коронавируса может вызвать смертельный побочный эффект тромбоза. Эта реакция лежит в основе коллективного иска от десятков семей, которые заявляют, что они или члены их семей понесли ущерб от негативного влияния бракованных экземпляров.

Об этом сообщает The Telegraph во вторник, 30 апреля.

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Это первый раз, когда фармгигант признал в суде, что его вакцина может вызвать тромбоз с тромбоцитопенией. На слушании делегаты AstraZeneca отметили, что причина возникновения тромбоза после вакцинации неизвестна и может возникнуть у людей, которые не были вакцинированы.

"Причинно-следственная связь в любом частном случае будет предметом экспертизы", — отметили в компании.

Они добавили, что безопасность пациентов — самый высокий приоритет корпорации, а регулирующие органы подтверждают, что польза от вакцинации преобладает риски редких побочных эффектов. Для семей, которые столкнулись с последствиями, это признание является важным шагом в поиске справедливости.

В ответ на это признание члены потерпевших семей выразили надежду, что они получат компенсацию и справедливость для своих близких, пострадавших от побочного воздействия от вакцины. Их адвокаты утверждают, что стоимость компенсации по некоторым делам может стоить до 20 миллионов фунтов стерлингов. Общая исковая сумма возмещений оценивается почти в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, ранее в Китае обнародовали документы, содержащие план создания коронавируса за год до мировой пандемии.

В то же время в ВОЗ предупредили о возможном увеличении количества случаев заражения новым штаммом коронавируса "Дженни".

коронавирус
вакцинация
суд
вакцины
AstraZeneca
здоровье
Великобритания

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