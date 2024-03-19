Коронавірус з'явився не в Китаї — сенсація від австралійських вчених

Хворі на коронавірус в палаті інтенсивної терапії. Фото ілюстративне: УНІАН

Група австралійських науковців з Університету Нового Південного Уельсу опублікувала сенсаційний звіт про справжню появу коронавірусу COVID-19. При цьому, дослідники кажуть, що їхнє дослідження "придушували" та приховували від громадськості під час пандемії.

Про це інформує науковий журнал Study Finds.

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За допомогою модифікованого інструменту оцінки Грюнова–Фінке (mGFT), австралійські вчені після вивчення всіх доказів дійшли 68% ймовірності того, що вірус було створено у лабораторії, проте, як з'ясувалося — лабораторія була не в Ухані.

У звіті повідомляється, що присутність коронавірусу фіксувалася у різних частинах світу задовго до того, як спалах було офіційно виявлено у Піднебесній. Як зазначається, інвестори Інституту вірусології Уханя, нібито зіграли певну роль у тому, аби занепокоєння вчених не дійшли до громадськості. Відразу ж австралійці звернулися із запитом до колег із США, але там їм не надали жодних коментарів.

"Докази, які ми отримали у 2023 році, також вказують на те, що вірусологи, які публічно заявляли, що коронавірус має природне походження, водночас приватно висловлювали один одному сумніви щодо цього та обговорювали той факт, що дослідження в Ухані могло призвести до його створення", — йдеться у звіті.

Ба більше, науковці висунули теорію, що коронавірус фінансувався спільно, як з боку Штатів, так і з боку Китаю.

"Фінансування США та Китаєм деяких досліджень в Ухані було мотивацією для просування публічних повідомлень про природне походження та придушення обговорення аварії в лабораторії. Наведені вище події та інциденти свідчать про можливий лабораторний інцидент", — підсумовує група своє дослідження.

Нагадаємо, раніше у Китаї оприлюднили документи, які містили план створення коронавірусу за рік до світової пандемії.

Водночас у ВООЗ попередили про можливе збільшення кількості випадків зараження новим штамом коронавірусу "Дженні".