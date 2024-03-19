Коронавірус з'явився не в Китаї — сенсація від австралійських вчених
Група австралійських науковців з Університету Нового Південного Уельсу опублікувала сенсаційний звіт про справжню появу коронавірусу COVID-19. При цьому, дослідники кажуть, що їхнє дослідження "придушували" та приховували від громадськості під час пандемії.
Про це інформує науковий журнал Study Finds.
Хто створив коронавірус
За допомогою модифікованого інструменту оцінки Грюнова–Фінке (mGFT), австралійські вчені після вивчення всіх доказів дійшли 68% ймовірності того, що вірус було створено у лабораторії, проте, як з'ясувалося — лабораторія була не в Ухані.
У звіті повідомляється, що присутність коронавірусу фіксувалася у різних частинах світу задовго до того, як спалах було офіційно виявлено у Піднебесній. Як зазначається, інвестори Інституту вірусології Уханя, нібито зіграли певну роль у тому, аби занепокоєння вчених не дійшли до громадськості. Відразу ж австралійці звернулися із запитом до колег із США, але там їм не надали жодних коментарів.
"Докази, які ми отримали у 2023 році, також вказують на те, що вірусологи, які публічно заявляли, що коронавірус має природне походження, водночас приватно висловлювали один одному сумніви щодо цього та обговорювали той факт, що дослідження в Ухані могло призвести до його створення", — йдеться у звіті.
Ба більше, науковці висунули теорію, що коронавірус фінансувався спільно, як з боку Штатів, так і з боку Китаю.
"Фінансування США та Китаєм деяких досліджень в Ухані було мотивацією для просування публічних повідомлень про природне походження та придушення обговорення аварії в лабораторії. Наведені вище події та інциденти свідчать про можливий лабораторний інцидент", — підсумовує група своє дослідження.
Нагадаємо, раніше у Китаї оприлюднили документи, які містили план створення коронавірусу за рік до світової пандемії.
Водночас у ВООЗ попередили про можливе збільшення кількості випадків зараження новим штамом коронавірусу "Дженні".
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