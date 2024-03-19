Коронавирус появился не в Китае – сенсация от австралийских ученых

Больные коронавирусом в палате интенсивной терапии. Фото иллюстративное: УНИАН

Группа австралийских ученых из Университета Нового Южного Уэльса опубликовала сенсационный отчет о подлинном появлении коронавируса COVID-19. При этом исследователи говорят, что их исследования "подавляли" и скрывали от общественности во время пандемии.

Об этом информирует научный журнал Study Finds.

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С помощью модифицированного инструмента оценки Грюнова-Финке (mGFT), австралийские ученые после изучения всех доказательств пришли к 68% вероятности того, что вирус был создан в лаборатории, однако, как выяснилось — лаборатория была не в Ухане.

В отчете сообщается, что присутствие коронавируса фиксировалось в разных частях света задолго до того, как вспышка была официально обнаружена в Поднебесной. Как отмечается, инвесторы Института вирусологии Уханя якобы сыграли определенную роль в том, чтобы обеспокоенность ученых не дошла до общественности. Сразу австралийцы обратились с запросом к коллегам из США, но там им не предоставили никаких комментариев.

"Доказательства, которые мы получили в 2023 году, также указывают на то, что вирусологи, которые публично заявляли, что коронавирус имеет естественное происхождение, одновременно частно выражали друг другу сомнения в этом, и обсуждали тот факт, что исследования в Ухани могли привести к его созданию", — говорится в отчете.

Более того, ученые выдвинули теорию, что коронавирус финансировался совместно, как со стороны Штатов, так и со стороны Китаю.

"Финансирование США и Китаем некоторых исследований в Ухани было мотивацией для продвижения публичных сообщений о природном происхождении и подавления обсуждения аварии в лаборатории. Приведенные выше события и инциденты свидетельствуют о возможном лабораторном инциденте ", — заключает группа свое исследование.

Напомним, ранее в Китае обнародовали документы, содержащие план создания коронавируса за год до мировой пандемии.

В то же время в ВОЗ предупредили о возможном увеличении количества случаев заражения новым штаммом коронавируса "Дженни".