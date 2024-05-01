Найбільший показник в Європі — понад 50% українців вважають загрозу COVID-19 перебільшеною

Проведення вакцинації. Ілюстративне фото: kyivcity.gov.ua

В Україні найбільша кількість людей, які вважають загрозу коронавірусу перебільшеною. Це близько 53% опитаних. Порівняно з іншими країнами Європи, згодних з цим твердженням було менше.

Про це свідчать результати опитування, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" у співпраці з інститутом досліджень Gallup International у межах проєкту End of Year-2023.

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Так, зазначається, що 53% українців вважають загрозу коронавірусу перебільшеною, 30% думають навпаки, ще 16% вагаються точно відповісти на це питання.

Зрештою, у п'яти країнах — Боснії і Герцеговині, Косово, Азербайджані, Румунії і Грузії — понад 60% опитаних згодні з твердженням "Я вважаю, що загроза від коронавірусу була перебільшена".

Країни Близького Сходу теж демонструють високий рівень згоди з цим твердженням: Афганістан — 62%, Ірак — 59%, Сирія —57%.

Однак, незгодних із відповідним твердженням зафіксували у таких країнах Європи — Іспанії, Швеції, Британії та Німеччині. Однак, один із найвищих у світі відсотків незгодних у Мексиці. Схожий показник у Аргентині й Еквадорі.

Що стосується США та Канади, то результати опитування показали майже однаковий відсоток згодних та не згодних з твердженням про перебільшення загрози.

Нагадаємо, фармацевтична компанія AstraZeneca вперше визнала в суді, що її вакцина від коронавірусу може викликати смертельний побічний ефект тромбозу.

Раніше у Китаї оприлюднили документи, які містили план створення коронавірусу за рік до світової пандемії.