Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Крупнейший банк Кипра ушел из России, — Forbes arrow

Крупнейший банк Кипра ушел из России, — Forbes

24 января 2024 18:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Крупнейший банк Кипра ушел из России, — Forbes
Здание банка Bank of Cyprus. Фото: eurotopics
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus уже закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге 22 января. Общее число представительств иностранных банков в стране уменьшилось до 23.

Об этом пишет Forbes.

Читайте также:

Bank of Cyprus уходит из России

Это уже третий иностранный банк, который прекратил аккредитацию своих отделений в России с начала 2024 года.

Известно, что в начале 2022 г. в реестре аккредитованных представительств насчитывалось 37 иностранных кредитных организаций.

Однако с полномасштабным вторжением России в Украину они один за другим начали закрываться — девять в 2022 году, три в 2023 и еще три с начала 2024 года.

Одновременно было открыто одно новое представительство — киргизского "Аил банка".

Отметим, что сокращение западных банков в России связано с санкциями, оттоком иностранного бизнеса и сокращением товарооборота.

Напомним, что государственные банки Китая решили ужесточить ограничения на финансирование российских клиентов из-за угрозы попасть под действие вторичных санкций Соединенных Штатов. Известно по меньшей мере два банка, заказавших проверку российского бизнеса за последние недели.

Также мы писали, что Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Украине следует ожидать хороших санкционных новостей. Однако детали он не уточнил.

санкции против России
Кипр
банки
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме