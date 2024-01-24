Крупнейший банк Кипра ушел из России, — Forbes

Здание банка Bank of Cyprus. Фото: eurotopics

Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus уже закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге 22 января. Общее число представительств иностранных банков в стране уменьшилось до 23.

Об этом пишет Forbes.

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Это уже третий иностранный банк, который прекратил аккредитацию своих отделений в России с начала 2024 года.

Известно, что в начале 2022 г. в реестре аккредитованных представительств насчитывалось 37 иностранных кредитных организаций.

Однако с полномасштабным вторжением России в Украину они один за другим начали закрываться — девять в 2022 году, три в 2023 и еще три с начала 2024 года.

Одновременно было открыто одно новое представительство — киргизского "Аил банка".

Отметим, что сокращение западных банков в России связано с санкциями, оттоком иностранного бизнеса и сокращением товарооборота.

Напомним, что государственные банки Китая решили ужесточить ограничения на финансирование российских клиентов из-за угрозы попасть под действие вторичных санкций Соединенных Штатов. Известно по меньшей мере два банка, заказавших проверку российского бизнеса за последние недели.

Также мы писали, что Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Украине следует ожидать хороших санкционных новостей. Однако детали он не уточнил.