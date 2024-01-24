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Найбільший банк Кіпру пішов з Росії, — Forbes

24 січня 2024 18:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Найбільший банк Кіпру пішов з Росії, — Forbes
Будівля банку Bank of Cyprus. Фото: eurotopics
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Найбільший банк Кіпру Bank of Cyprus вже закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі 22 січня. Загальна кількість представництв іноземних банків у країні зменшилася до 23.

Про це пише Forbes.

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Це вже третій іноземний банк, який припиняє акредитацію своїх відділень у Росії з початку 2024 року.

Відомо, що на початку 2022 року у реєстрі акредитованих представництв налічувалося 37 іноземних кредитних організацій.

Проте з повномасштабним вторгненням Росії в Україну вони один за одним почали закриватися — девʼять у 2022 році, три у 2023 році та ще три з початку 2024 року.

Водночас було відкрито одне нове представництво — киргизького "Аїл банку".

Зазначимо, що скорочення західних банків у Росії пов'язане з санкціями, відтоком іноземного бізнесу та скороченням товарообігу.

Нагадаємо, що державні банки Китаю вирішили посилити обмеження на фінансування російських клієнтів через загрозу потрапити під дію вторинних санкцій Сполучених Штатів. Відомо про щонайменше два банки, які замовили перевірку російського бізнесу за останні тижні.

Також ми писали, що Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Україні варто чекати гарних санкційних новин. Однак деталей він не уточнив.

санкції проти Росії
Кіпр
банки
Росія

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