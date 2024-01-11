Який негативний вплив має послаблення санкцій проти РФ — пояснення експерта

Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус. Фото: uacrisis.org

Санкції, що були введені проти Росії діють на економічний стан країни та її населення. Однак будь-яке послаблення обмежень може давати небезпечні сигнали для Москви про те, що ситуація може нібито змінитися у кращу для неї сторону.

Про це повідомив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус.

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За словами Уса, санкції повинні лише посилюватися, щоб досягти результативного вплину на російську економіку. Він переконаний, що зменшення або змінення обмежень негативно впливає на хід війни.

"Санкції розраховані на те, щоб тиск лише зростав. І коли їх переграють або відіграють назад певні речі, це негативно. Більш ніж пів року тому були послаблені санкції проти Калінінградської області Росії, яка знаходиться як анклав на території Європейського Союзу. Зараз також з одного боку, приймаються доволі потужні речі, а з іншого — послаблюються вже існуючі. Це може дати сигнал РФ на майбутнє, що ті санкції, які вже накладені, можуть знівелювати. Ці сигнали дуже небезпечні, тому що вони дають Росії сподівання, що ці санкції будуть скасовані", — вказав Ус.

Також експерт підкреслив, що світові лідери повинні підхід та бачення участі певних країн у світовій торгівлі. За умови, що хтось із держав несе загрозу світовій безпеці, то вона повинна бути виключена з ринку. Такі дії дозволять значно вплинути на економічну ситуацію такої країни та можливість розвиватися іншим державам.

"Вільна торгівля повинна бути, якщо країна, яка бере участь в цій торгівлі, не підриває світоустрій, як це робить Росія. В цьому контексті необхідно проводити в країнах колективного Заходу і країнах, які підтримують ідеї світу, побудованого на принципах домінування права, імпортозаміщення товарів, які йдуть з країн, які подібні речі не роблять. Якщо Росія підриває світоустрій, то треба шукати замінники її продукції, і в тому числі Україні. Плюс це буде давати можливість заробляти Україні гроші, а тим самим - економити на підтримці з боку наших партнерів, що буде і їм економити гроші також", — зауважив експерт.

Нагадаємо, Рада Європи запровадила додаткові санкції проти найбільшої алмазодобувної компанії "Алроса" та її генерального директора Павла Мариничева. Його додано до списку санкцій проти Росії за дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Додамо, за рік статки російських мільярдерів, попри санкції, зросли на 50 мільярдів доларів. До списку 500 найбагатших людей світу увійшли 25 росіян.