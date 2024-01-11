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Какое негативное влияние оказывает ослабление санкций против РФ — объяснение эксперта

11 января 2024 14:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Какое негативное влияние оказывает ослабление санкций против РФ — объяснение эксперта
Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Ус. Фото: uacrisis.org
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Санкции, введенные против России, действуют на экономическое состояние страны и ее населения. Однако любое ослабление ограничений может давать опасные сигналы для Москвы о том, что ситуация может измениться в лучшую для нее сторону.

Об этом сообщил главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Ус.

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По словам Уса, санкции должны лишь усиливаться, чтобы добиться результативного влияния на российскую экономику. Он убежден, что уменьшение или изменение ограничений оказывает негативное влияние на ход войны.

"Санкции рассчитаны на то, чтобы давление только росло. И когда их переигрывают или играют обратно определенные вещи, это негативно. Более полугода назад были ослаблены санкции против Калининградской области России, которая находится как анклав на территории Европейского Союза. Сейчас также с одной стороны, принимаются достаточно мощные вещи, а с другой — ослабляются уже существующие. Это может дать сигнал РФ на будущее, что наложенные санкции могут нивелировать. Эти сигналы очень опасны, потому что они дают России надежды, что эти санкции будут отменены", — указал Усс.

Также эксперт подчеркнул, что мировые лидеры должны иметь подход и видение участия определенных стран в мировой торговле. При условии, что кто-то из государств несет угрозу мировой безопасности, она должна быть исключена с рынка. Такие действия позволят оказать значительное влияние на экономическую ситуацию такой страны и возможность развиваться другим государствам.

"Свободная торговля должна быть, если страна, участвующая в этой торговле, не подрывает мироустройство, как это делает Россия. В этом контексте необходимо проводить в странах коллективного Запада и странах, поддерживающих идеи мира, построенного на принципах доминирования права, импортозамещения товаров, которые уходят из стран, которые подобные вещи не делают. Если Россия подрывает мироустройство, то нужно искать заменители ее продукции, и в том числе Украине. Плюс это будет давать возможность зарабатывать Украине деньги, а тем самым экономить на поддержке со стороны наших партнеров, что будет и им экономить деньги тоже", — отметил эксперт.

Напомним, Рала Европы ввела дополнительные санкции против крупнейшей алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева. Он добавлен в список санкций против России за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Добавим, за год состояние российских миллиардеров, несмотря на санкции, выросло на 50 миллиардов долларов. В список 500 самых богатых людей мира вошли 25 россиян.

санкции против России
Европейский союз
торговля
экономика

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