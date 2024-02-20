НАБУ и САП сообщили о подозрении заместителю главы Запорожского облсовета

Детктивы НАБУ с одним из задержанных. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении заместителю председателя Запорожского областного совета, его помощнику и депутату облсовета, задержанным вчера на предоставлении неправомерной выгоды работнику коммунального медучреждения.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Чиновнику Запорожского облсовета сообщили о подозрении

В ведомстве заявили, что подозреваемые неоднократно подкупали одного из директоров областной больницы, чтобы тот способствовал предварительной победе определенных компаний в тендерах от медучреждения, а также открытию больницей банковского счета для возложения средств.

Двое из задержанных чиновников получили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса, им грозит десятилетний срок заключения.

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Коррупционные задержания — последние новости

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили незаконное завладение должностными лицами 15,2 млн грн при закупке Харьковской ОВА пищевых продуктов для гуманитарных нужд.

Также мы писали, что в Киевской области задержали чиновников Государственной службы Украины по вопросам труда, которые подозреваются в получении полмиллиона гривен взятки за непроведение внеплановой проверки предприятия.

А в антикоррупционном ведомстве подтвердили информацию, что в Министерстве обороны действует коррупционная схема, позволяющая завышать цены при закупке продуктов.