НАБУ и САП сообщили о подозрении заместителю главы Запорожского облсовета
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении заместителю председателя Запорожского областного совета, его помощнику и депутату облсовета, задержанным вчера на предоставлении неправомерной выгоды работнику коммунального медучреждения.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Чиновнику Запорожского облсовета сообщили о подозрении
В ведомстве заявили, что подозреваемые неоднократно подкупали одного из директоров областной больницы, чтобы тот способствовал предварительной победе определенных компаний в тендерах от медучреждения, а также открытию больницей банковского счета для возложения средств.
Двое из задержанных чиновников получили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса, им грозит десятилетний срок заключения.
Коррупционные задержания — последние новости
Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили незаконное завладение должностными лицами 15,2 млн грн при закупке Харьковской ОВА пищевых продуктов для гуманитарных нужд.
Также мы писали, что в Киевской области задержали чиновников Государственной службы Украины по вопросам труда, которые подозреваются в получении полмиллиона гривен взятки за непроведение внеплановой проверки предприятия.
А в антикоррупционном ведомстве подтвердили информацию, что в Министерстве обороны действует коррупционная схема, позволяющая завышать цены при закупке продуктов.
Читайте Новини.LIVE!