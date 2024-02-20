Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow НАБУ и САП сообщили о подозрении заместителю главы Запорожского облсовета arrow

НАБУ и САП сообщили о подозрении заместителю главы Запорожского облсовета

20 февраля 2024 19:30
обновлено: 19:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
НАБУ и САП сообщили о подозрении заместителю главы Запорожского облсовета
Детктивы НАБУ с одним из задержанных. Фото: НАБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении заместителю председателя Запорожского областного совета, его помощнику и депутату облсовета, задержанным вчера на предоставлении неправомерной выгоды работнику коммунального медучреждения.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Чиновнику Запорожского облсовета сообщили о подозрении

В ведомстве заявили, что подозреваемые неоднократно подкупали одного из директоров областной больницы, чтобы тот способствовал предварительной победе определенных компаний в тендерах от медучреждения, а также открытию больницей банковского счета для возложения средств.

Двое из задержанных чиновников получили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса, им грозит десятилетний срок заключения.

НАБУ и САП сообщили о подозрении заместителю председателя Запорожского облсовета
Источник: Telegram

Коррупционные задержания — последние новости

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили незаконное завладение должностными лицами 15,2 млн грн при закупке Харьковской ОВА пищевых продуктов для гуманитарных нужд.

Также мы писали, что в Киевской области задержали чиновников Государственной службы Украины по вопросам труда, которые подозреваются в получении полмиллиона гривен взятки за непроведение внеплановой проверки предприятия.

А в антикоррупционном ведомстве подтвердили информацию, что в Министерстве обороны действует коррупционная схема, позволяющая завышать цены при закупке продуктов.

НАБУ
коррупция
САП
Запорожье
Украина
Криминал

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме