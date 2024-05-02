В приложение Monobank осуществили мощную кибератаку — произошел сбой в работе

Мобильное приложение Monobank на телефоне. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В работе мобильного приложения виртуального банка Monobank снова произошел сбой в четверг, 2 мая. Причиной послужила мощная DoS-атака.

Об этом рассказал совладелец банка Олег Гороховский.

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Сбой в работе Monobank

"Еще один мощный DDoS. Упорные они, ничего не скажешь. Очень хочется завалить Монобанк. Но это тяжело", — написал Гороховский, говоря о причинах сбоя в работе Monobank.

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Напомним, последний перед этим сбой в работе приложения Monobank произошел в среду, 1 мая.

К слову, ранее виртуальный банк Monobank приступил к тестированию новой версии своего приложения Expirenza 2.0, которая предназначена для любителей посещать кафе, бары и рестораны. В обновленном приложении теперь можно просмотреть карты заведений, подборки советов и возможность заказа еды для другого лица.