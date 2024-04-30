Monobank придбає будинок 98-річній пенсіонерці, яка під обстрілами вийшла з Очеретиного

98-річна Лідія Степанівна. Фото: скриншот з відео

Співвласник monobank Олег Гороховський заявив, що компанія придбає будинок для 98-річної жінки, яка залишилася без житла. Вона подолала близько 10 км пішки, аби вийти з окупованої частини села Очеретине Донецької області.

Про це Гороховський написав у Telegram у вівторок, 30 квітня.

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Подолала пішки 10 км

"Ця бабуся, яка цілий день ішла під ворожими обстрілами — чорт, ну як же це можливо. Ці огидні істоти будуть вічно горіти в Пеклі", — написав бізнесмен.

Гороховський заявив, що "Монобанк" купить Лідії Степанівні будинок і вона в ньому обовʼязково доживе до того моменту, "коли ця гидота зникне з нашої землі".

Скриншот допису Гороховського

Як відомо, 98-річна Лідія Степанівна йшла весь день без їжі та води й кілька разів падала без сил, однак все ж дісталася до підконтрольної частини України.

Раніше пенсіонерка розповіла, що втратила усе: окупанти знищили житло, яке вона будувала власними руками, а її рідні отримали поранення.

Також ми писали, що на Донеччині 88-річний дідусь пішки перетнув окуповану російською армією частину Очеретиного. Чоловік втік звідти, бо принципово не хотів отримувати російський паспорт.