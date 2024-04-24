На Донеччині дідусь самотужки покинув окуповану територію бо не хотів громадянство РФ

Мешканець Очеретино, який втік від окупантів. Фото: скриншот відео

На Донеччині 88-річний дідусь пішки перетнув окуповану російською армією частину Очеретиного. Чоловік втік звідти, бо принципово не хотів отримувати російський паспорт.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін у середу, 24 квітня.

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Іван Якович, якому виповнилось 88 років, самотужки вийшов з окупованої частини Очеретиного, бо не хотів отримувати російське громадянство. У дідуся та його сусіда окупанти відібрали всі документи та наполягали на отриманні російського паспорта, що він не захотів робити. Відтак чоловік прийняв рішення покинути окуповану територію. Дорога дідуся була небезпечною — вороги постійно обстрілювали територію, тож йому навіть доводилося годинами вичікувати безпечної ситуації, сидячи у посадках.

Він вийшов на підконтрольну українським військовим територію, де його зустріли волонтери "Схід-SOS" та допомогли дістатися до безпечного місця. При собі з документів літній чоловік мав лише пенсійне посвідчення та невеликий рюкзак з особистими речима.

Відомо, що дідуся вирішили евакуювати до тимчасового притулку у Дніпрі, а вже звідти його направлять до одного із закладів систем соціального захисту населення. Чоловік має отримати житло та всі необхідні послуги.

"Історія пана Івана вражає. Це — громадянська позиція та любов до Батьківщини.

Я щиро вдячний всім, хто підтримує жителів області. Ваша небайдужість рятує життя наших людей!" — прокоментував Вадим Філашкін.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що начальник ростовського Головного управління Міністерства внутрішніх справ Олег Агарков заявив, що понад два мільйони українців в окупації отримали російські паспорти. Тим часом складна ситуація у Часовому Ярі, де досі залишились люди, які неохоче евакуйовуються.