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Йшов всю ніч — 88-річний дідусь з Донеччини втік від окупації, щоб не мати громадянство РФ

24 квітня 2024 15:37
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
На Донеччині дідусь самотужки покинув окуповану територію бо не хотів громадянство РФ
Мешканець Очеретино, який втік від окупантів. Фото: скриншот відео
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

На Донеччині 88-річний дідусь пішки перетнув окуповану російською армією частину Очеретиного. Чоловік втік звідти, бо принципово не хотів отримувати російський паспорт.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін у середу, 24 квітня.

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Іван Якович, якому виповнилось 88 років, самотужки вийшов з окупованої частини Очеретиного, бо не хотів отримувати російське громадянство. У дідуся та його сусіда окупанти відібрали всі документи та наполягали на отриманні російського паспорта, що він не захотів робити. Відтак чоловік прийняв рішення покинути окуповану територію. Дорога дідуся була небезпечною — вороги постійно обстрілювали територію, тож йому навіть доводилося годинами вичікувати безпечної ситуації, сидячи у посадках.

Він вийшов на підконтрольну українським військовим територію, де його зустріли волонтери "Схід-SOS" та допомогли дістатися до безпечного місця. При собі з документів літній чоловік мав лише пенсійне посвідчення та невеликий рюкзак з особистими речима.

Відомо, що дідуся вирішили евакуювати до тимчасового притулку у Дніпрі, а вже звідти його направлять до одного із закладів систем соціального захисту населення. Чоловік має отримати житло та всі необхідні послуги. 

"Історія пана Івана вражає. Це — громадянська позиція та любов до Батьківщини.
Я щиро вдячний всім, хто підтримує жителів області. Ваша небайдужість рятує життя наших людей!" — прокоментував Вадим Філашкін. 

Нагадаємо, раніше повідомляли, що начальник ростовського Головного управління Міністерства внутрішніх справ Олег Агарков заявив, що понад два мільйони українців в окупації отримали російські паспорти. Тим часом складна ситуація у Часовому Ярі, де досі залишились люди, які неохоче евакуйовуються. 

евакуація
російські паспорти
Донецька область
обстріли

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