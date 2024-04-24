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Шел всю ночь — 88-летний дедушка из Донеччины сбежал из оккупации, чтобы не иметь гражданство РФ

24 апреля 2024 15:37
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Донецкой области дедушка самостоятельно покинул оккупированную территорию потому что не хотел гражданство РФ
Житель Очеретино, сбежавший от оккупантов. Фото: скриншот видео
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Донецкой области 88-летний дедушка пешком пересек оккупированную российской армией часть Очеретиного. Мужчина скрылся оттуда, потому что принципиально не хотел получать российский паспорт.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин в среду, 24 апреля.

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Иван Яковлевич, которому исполнилось 88 лет, самостоятельно вышел из оккупированной части Очеретиного, потому что не хотел получать российское гражданство. У дедушки и его соседа оккупанты отобрали все документы и настаивали на получении российского паспорта, что он не захотел делать. Следовательно, мужчина принял решение покинуть оккупированную территорию. Дорога дедушки была опасной — враги постоянно обстреливали территорию, так что ему даже приходилось часами выжидать безопасной ситуации, сидя в посадках.

Он вышел на подконтрольную украинским военным территорию, где его встретили волонтеры "Схід-SOS" и помогли добраться до безопасного места. При себе из документов пожилой мужчина имел только пенсионное удостоверение и небольшой рюкзак с личными вещами.

Известно, что дедушку решили эвакуировать во временное убежище в Днепре, а уже оттуда его направят в одно из заведений систем социальной защиты населения. Человек должен получить жилье и все необходимые услуги.

"История господина Ивана впечатляет. Это гражданская позиция и любовь к Родине. Я искренне признателен всем, кто поддерживает жителей области. Ваше неравнодушие спасает жизнь наших людей!" — прокомментировал Вадим Филашко.

Напомним, ранее сообщалось, что начальник ростовского Главного управления Министерства внутренних дел Олег Агарков заявил, что более двух миллионов украинцев в оккупации получили российские паспорта . Между тем сложная ситуация во Часовом Яру, где до сих пор остались люди, которые не хотят эвакуироваться.

эвакуация
российские паспорта
Донецкая область
обстрелы

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